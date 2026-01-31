31 जनवरी 2026,

शनिवार

बाड़मेर

राजस्थान में नेशनल हाईवे-325 को कर दिया खोखला, माफिया ने मरुगंगा को बनाया अवैध कारोबार का जरिया

Water Mafia in Rajasthan: राजस्थान में बालोतरा जिला मुख्यालय पर कानून और नियमों को ठेंगा दिखाते हुए बेखौफ माफिया ने अवैध जल कारोबार का जाल बिछा दिया है। नेशनल हाईवे- 325 के नीचे चोरी-छिपे पाइपलाइनें डालकर औद्योगिक इकाइयों तक पानी पहुंचाया जा रहा है।

बाड़मेर

image

Anand Prakash Yadav

image

रामस्वरूप माली

Jan 31, 2026

नेशनल हाईवे-325 के नीचे माफिया ने बिछाई अवैध पाइपलाइन, पत्रिका फोटो

नेशनल हाईवे-325 के नीचे माफिया ने बिछाई अवैध पाइपलाइन, पत्रिका फोटो

Water Mafia in Rajasthan: राजस्थान में बालोतरा जिला मुख्यालय पर कानून और नियमों को ठेंगा दिखाते हुए बेखौफ माफिया ने अवैध जल कारोबार का जाल बिछा दिया है। नेशनल हाईवे- 325 के नीचे चोरी-छिपे पाइपलाइनें डालकर औद्योगिक इकाइयों तक पानी पहुंचाया जा रहा है। सड़क की मजबूती से लेकर नदी के प्राकृतिक स्वरूप तक पर खतरा मंडरा रहा है, लेकिन जिम्मेदार विभाग और प्रशासन खामोश बने हुए हैं।

जिले में जल माफियाओं की ओर से आसपास के कृषि कुओं से अवैध रूप से पाइपलाइनें बिछाकर औद्योगिक इकाइयों को जलापूर्ति करने के नए-नए हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। इन माफियाओं को न तो कानून का भय है और न ही नियमों की परवाह। बिना किसी अनुमति के नेशनल हाईवे सड़क मार्ग के नीचे खुदाई कर पाइपलाइनें डाली जा रही हैं, जिससे सड़क की संरचना कमजोर हो रही है।

हाईवे हो रहा खोखला

नेशनल हाईवे के नीचे से पानी की अवैध पाइपलाइनें बिछाने के कारण सड़क मार्ग खोखला हो रहा है, जो कभी भी बड़े हादसे का कारण बन सकता है। जल माफियाओं ने नेशनल हाईवे 325 तक को खोखला कर दिया है। इस मार्ग से प्रतिदिन हजारों वाहन गुजरते हैं, ऐसे में जरा-सी चूक जानलेवा साबित हो सकती है।

जल माफियाओं ने मरुगंगा कही जाने वाली लूणी नदी के मार्ग को भी अपने अवैध कारोबार का माध्यम बना लिया है। नदी की तलहटी को खोदकर पाइपलाइनें बिछा दी हैं, जिससे लूणी नदी का प्राकृतिक स्वरूप प्रभावित हो रहा है। पर्यावरणीय संतुलन पर भी इसका प्रतिकूल असर पड़ रहा है।

कृषि कुओं से बिछाई पानी की पाइपलाइनें

जल माफियाओं के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि जरूरत पड़ने पर नेशनल हाईवे सहित अन्य सड़क मार्गों पर जेसीबी मशीन से खुदाई कर बेधड़क पाइपलाइनें डाल दी जाती हैं। बालोतरा के समीपवर्ती आसोतरा, बिठूजा, भिंडाकुआं, कीटनोद, सांकरणा सहित अनेक गांवों के कृषि कुओं से पानी की पाइपलाइनें बिछाई गई हैं।

यह पानी बालोतरा शहर के विभिन्न क्षेत्रों में बनाए गए बड़े-बड़े हौदों तक पहुंचाया जाता है, जहां से टैंकरों के जरिए औद्योगिक इकाइयों को सप्लाई किया जा रहा है। लंबे समय से चल रहे इस अवैध जल कारोबार के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने से संबंधित विभाग और प्रशासन पर भी कई सवाल खड़े हो रहे है।

लोगों ने बताई समस्या

नेशनल हाईवे के नीचे अवैध पाइपलाइनें बिछाना बेहद खतरनाक है। इससे सड़क कमजोर हो रही है और कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। प्रशासन को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए।

  • महेंद्र कच्छवाह, बालोतरा

लूणी नदी की तलहटी तक खुदाई कर पाइपलाइनें डालना पर्यावरण के साथ खिलवाड़ है। यह अवैध जल कारोबार लंबे समय से चल रहा है, लेकिन जिम्मेदार विभाग आंख मूंदे बैठे हैं।

  • सुरेश सांखला, बालोतरा

Hindi News / Rajasthan / Barmer / राजस्थान में नेशनल हाईवे-325 को कर दिया खोखला, माफिया ने मरुगंगा को बनाया अवैध कारोबार का जरिया
सेवानिवृत्त सैनिक और शहीदों के परिवारों को प्रदान किए प्रशस्ति पत्र

बाड़मेर

कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, छात्र मेहनत कर कामयाब बनें

समाचार

महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित

बाड़मेर

साध्वी प्रेम बाईसा के वो आखिरी 30 सेकंड… ‘मुझे जीते जी न्याय नहीं मिला, लेकिन मरने के बाद… बोलते हुए छलक गईं पिता की आंखें

Sadhvi Prem Baisa death
बाड़मेर

साध्वी प्रेम बाईसा पंचतत्व में विलीन, पैतृक गांव में दी गई समाधि, बेटी की मौत की वजह पर पिता ने तोड़ी ‘चुप्पी’

Sadhvi Prem Baisa
बाड़मेर
