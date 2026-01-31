राजस्थान में नेशनल हाईवे-325 को कर दिया खोखला, माफिया ने मरुगंगा को बनाया अवैध कारोबार का जरिया

जिले में जल माफियाओं की ओर से आसपास के कृषि कुओं से अवैध रूप से पाइपलाइनें बिछाकर औद्योगिक इकाइयों को जलापूर्ति करने के नए-नए हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। इन माफियाओं को न तो कानून का भय है और न ही नियमों की परवाह। बिना किसी अनुमति के नेशनल हाईवे सड़क मार्ग के नीचे खुदाई कर पाइपलाइनें डाली जा रही हैं, जिससे सड़क की संरचना कमजोर हो रही है।