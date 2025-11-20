Rajasthan New Road: राजस्थान में यहां 43.46 करोड़ की लागत से बन रही 49KM लंबी सड़क, सफर होगा आसान; विकास को मिलेगी रफ्तार

सरकार ने बालोतरा-रामपुरा मार्ग निर्माण की घोषणा के बाद 18 अगस्त 2025 को कार्यकारी एजेंसी ने निर्माण कार्य शुरू किया। अब तक 35 किलोमीटर में अर्थ वर्क तथा 6 किलोमीटर में डब्लूबीएम कार्य पूरा हो चुका है। वहीं, बुधवार से डामरीकरण कार्य शुरू हुआ है और इसी माह के अंत तक लगभग 5 किलोमीटर सड़क तैयार होने की संभावना है। अगले साल फरवरी-मार्च तक बालोतरा-समदड़ी मार्ग पूर्ण हो जाने का अनुमान है। निर्माण पूरा होने पर लोगों के लिए आवागमन सुगम होने के साथ ही विकास को भी रफ्तार मिलेगी।