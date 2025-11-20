Rajasthan New Road: राजस्थान में यहां 43.46 करोड़ की लागत से बन रही 49KM लंबी सड़क, सफर होगा आसान; विकास को मिलेगी रफ्तार

प्रतीकात्मक तस्वीर
बालोतरा। बालोतरा-डांगियावास स्टेट हाईवे-68 के अंतर्गत बालोतरा से समदड़ी तक सड़क निर्माण कार्य तेजी से किया जा रहा है। 43 करोड़ 46 लाख की लागत से 49 किलोमीटर दूरी में यह मार्ग मार्च 2026 तक बनकर तैयार होगा। इसके बनने से बालोतरा, जोधपुर, पाली, बाड़मेर सहित कई जिलों के कस्बों व दर्जनों गांवों के हजारों ग्रामीणों को आवागमन में बड़ी राहत मिलेगी।
स्टेट हाईवे-68 बालोतरा जिले का प्रमुख मार्ग है। करीब 12 वर्ष पहले इसके बालोतरा-समदड़ी हिस्से को दो लेन में विकसित किया गया था। कई वर्षों तक लोगों को अच्छी सुविधा मिली, लेकिन पिछले पांच वर्षों से अधिक समय से मार्ग बदहाल है। खस्ताहाल सड़क पर हादसों के मामलों में बढ़ोतरी हुई और आमजन को रोजाना बड़ी परेशानियां उठानी पड़ी। इसी कारण लोग लंबे समय से मार्ग के पुनर्निर्माण की मांग कर रहे थे।
सरकार ने बालोतरा-रामपुरा मार्ग निर्माण की घोषणा के बाद 18 अगस्त 2025 को कार्यकारी एजेंसी ने निर्माण कार्य शुरू किया। अब तक 35 किलोमीटर में अर्थ वर्क तथा 6 किलोमीटर में डब्लूबीएम कार्य पूरा हो चुका है। वहीं, बुधवार से डामरीकरण कार्य शुरू हुआ है और इसी माह के अंत तक लगभग 5 किलोमीटर सड़क तैयार होने की संभावना है। अगले साल फरवरी-मार्च तक बालोतरा-समदड़ी मार्ग पूर्ण हो जाने का अनुमान है। निर्माण पूरा होने पर लोगों के लिए आवागमन सुगम होने के साथ ही विकास को भी रफ्तार मिलेगी।
विजयसिंह भाटी ने बताया कि यह महत्वपूर्ण मार्ग वर्षों से बदहाल था। वहीं, ओमसिंह राजपुरोहित ने कहा कि भारी यातायात के कारण पेचवर्क दो महीने भी नहीं टिकता था, अब नया निर्माण लोगों के लिए राहत लाएगा। मानाराम गहलोत ने बताया कि हर दिन हजारों लोग टूटे मार्ग से परेशान होते थे। सरकार और विभाग की ओर से तेजी से करवाए जा रहे कार्य से लोगों को जल्द सुविधा मिलेगी।
मार्ग के क्षतिग्रस्त होने व लगातार हादसों को देखते हुए सरकार से विशेष प्रयास कर नवीनीकरण स्वीकृत करवाया। निर्माण की नियमित मॉनिटरिंग कर रहा हूं, ताकि समय पर गुणवत्तापूर्ण सड़क तैयार हो सके और आमजन को बेहतर सुविधा मिले।
-डॉ. अरुण चौधरी, विधायक, पचपदरा
स्टेट हाईवे-68 का स्वीकृत कार्य प्राथमिकता से करवाया जा रहा है। इस महीने के अंत तक 5 किलोमीटर में डामरीकरण पूरा होगा और शेष कार्य भी तेजी से कराया जाएगा, जिससे ग्रामीणों को सुगम आवागमन मिल सके।
-अमृत देवपाल, अधीक्षण अभियंता, पीडब्ल्यूडी बालोतरा
