Jeera Mandi Bhav: कभी 65 हजार रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंचा जीरा, अब कीमतों से किसानों की टूट गई कमर, यहां जानें

पिछले तीन-चार वर्षो में खादी, यूरोपीय देशों में जीरा की जबरदस्त मांग पर इसकी कीमत ने आसमान की ऊंचाइयों तक छुआ था। करीब 4 वर्ष पहले रिकॉर्ड 65 हजार रुपए प्रति क्विंटल कीमत से जीरा बिका। इससे किसान मालामाल हो गए। इसके बाद कीमतों में गिरावट का दौर शुरू हुआ, जो थमने का नाम नहीं ले रहा है। गत वर्ष जीरा 28 हजार रुपए प्रति क्विंटल बिका। इस वर्ष फसल निकलने पर यह 23 हजार रुपए कीमत में बिका। 5 महीने बाद अब कीमत कम होकर 17 से 18 हजार रुपए हो गई है। अर्श से फर्श तक पहुंची कीमतों पर किसानों, स्टाकिस्ट व्यापारियों की रातों की नींद उड़ गई है।