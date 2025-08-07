7 अगस्त 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बाड़मेर

Jeera Mandi Bhav: कभी 65 हजार रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंचा जीरा, अब कीमतों से किसानों की टूट गई कमर, यहां जानें

Jeera Bhav: गत वर्ष जीरा 28 हजार रुपए प्रति क्विंटल बिका। इस वर्ष फसल निकलने पर यह 23 हजार रुपए कीमत में बिका। 5 महीने बाद अब कीमत कम होकर 17 से 18 हजार रुपए हो गई है।

बाड़मेर

Rakesh Mishra

Aug 07, 2025

Jeera Mandi Bhav
फाइल फोटो- पत्रिका

राजस्थान में जीरा की कीमतों में निरंतर गिरावट से किसानों, स्टॉकिस्ट व्यापारियों की कमर टूट गई है। जीरा की कीमत रिकॉर्ड 65 हजार रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच, अब घटकर 18 हजार रुपए होने से इनके सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है। खाड़ी और यूरोपीय देशों में बेहद कमजोर मांग पर कीमत में निरंतर कमी पर व्यापारी खरीदारी नहीं कर रहे हैं। इससे किसानों के सामने आगे कुआं-पीछे खाई सी स्थिति हो गई है।

जिला बाड़मेर, बालोतरा का वातावरण नगदी जीरा फसल के लिए अनुकूल होने, इस फसल की कीमत अच्छी मिलने पर अधिकांश किसान इसकी बुवाई करते हैं। इससे की अच्छी आमदनी प्राप्त हों। एक अनुमान के तौर पर बाड़मेर, बालोतरा क्षेत्र में प्रतिवर्ष 2 लाख से अधिक हेक्टेयर से भू भाग में किसान इसकी खेती करते हैं, लेकिन अब इसके भावों में निरंतर गिरावट से उनके सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है।

ये भी पढ़ें

Rajasthan News : किसानों की बल्ले-बल्ले, थार जीरे को मिलेगी वैश्विक पहचान, जीआइ टैग आवेदन स्वीकार
Patrika Special News
Rajasthan Farmers are happy Thar cumin will get global recognition GI tag application accepted

कीमत अर्श से फर्श तक पहुंची

पिछले तीन-चार वर्षो में खादी, यूरोपीय देशों में जीरा की जबरदस्त मांग पर इसकी कीमत ने आसमान की ऊंचाइयों तक छुआ था। करीब 4 वर्ष पहले रिकॉर्ड 65 हजार रुपए प्रति क्विंटल कीमत से जीरा बिका। इससे किसान मालामाल हो गए। इसके बाद कीमतों में गिरावट का दौर शुरू हुआ, जो थमने का नाम नहीं ले रहा है। गत वर्ष जीरा 28 हजार रुपए प्रति क्विंटल बिका। इस वर्ष फसल निकलने पर यह 23 हजार रुपए कीमत में बिका। 5 महीने बाद अब कीमत कम होकर 17 से 18 हजार रुपए हो गई है। अर्श से फर्श तक पहुंची कीमतों पर किसानों, स्टाकिस्ट व्यापारियों की रातों की नींद उड़ गई है।

मांग बेहद कमजोर, खरीदार नहीं मिल रहे हैं

जानकारी अनुसार खाड़ी, यूरोपीय देशों में जीरा की अधिक मांग रहती है। मसाला प्रयोग के साथ इसका तेल निकाल कर विभिन्न औषधीय बनाते हैं। पिछले कुछ वर्षों से सूडान, सीरिया आदि देश इन देशों को जीरा की आपूर्ति कर रहे हैं। इससे मांग बहुत कम हो गई है। हालत यह है निरंतर कम होती कीमतों पर अब व्यापारी माल खरीदने को तैयार नहीं है। इससे किसान, व्यापारी बड़े संकट में पड़ गए हैं।

कर्जदार हो रहे किसान, नहीं मिल रहे सही भाव

अच्छे भावों के इंतजार में स्टॉक कर बैठे किसानों की हालत बहुत खराब है। अच्छी कीमत मिलने को लेकर इन्होंने 1000 प्रति किलो से अधिक महंगे कीमत में बीज खरीद बुवाई की। महंगी दवाईयों का छिड़काव किया। खेती पर लाखों खर्च किए। अब फसल के नहीं बिकने पर किसान कर्ज लेकर पारिवारिक, सामाजिक व जिमेदारियां निभा रहे तो खेती कार्य कर रहे हैं। इससे इनके सामने आगे कुआं पीछे खाई सी स्थिति हो गई है।

यह वीडियो भी देखें

अच्छी कीमत मिलने को लेकर जीरा की बुवाई की। फसल के लिए लाखों रुपए खर्च किए। इस वर्ष फसल निकलने से अब तक प्रति क्विंटल कीमत 5 हजार रुपए की बड़ी कमी हुई है। निरंतर कीमत कम होने पर व्यापारी फसल नहीं खरीद रहे हैं। इससे हालत बहुत खराब हो रखी है।
हनुमानसिंह राजपुरोहित, किसान

जीरा की कीमतों में गिरावट थम नहीं रही है। इससे किसान बहुत परेशान हैं। फसल नहीं बिकने पर लोगों का पैसा चुकाना भी मुश्किल हो गया। वहीं अन्य कार्य के लिए उधार पर पैसे लेने पड़ रहे हैं। सरकार कोई हल निकाले। इससे कुछ मदद मिले।

  • केवलराम पटेल, किसान

खाड़ी, यूरोपीय देशों में अब सीरिया सूडान आदि देश जीरा की आपूर्ति करते हैं। इससे भारत के जीरे की मांग बेहद कम होने से कीमतों में गिरावट हो रही है।

  • प्रदीप पगारिया, कृषि अधिकारी

ये भी पढ़ें

Barmer Refinery: राजस्थान के ड्रीम प्रोजेक्ट को लेकर बड़ा अपडेट, जानें बाड़मेर रिफाइनरी कब होगी चालू?
जयपुर
Rajasthan Dream Project Refinery

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

07 Aug 2025 04:36 pm

Published on:

07 Aug 2025 04:35 pm

Hindi News / Rajasthan / Barmer / Jeera Mandi Bhav: कभी 65 हजार रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंचा जीरा, अब कीमतों से किसानों की टूट गई कमर, यहां जानें

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

India Vs Eng Test

Top Categories

स्वास्थ्य

मनोरंजन

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.