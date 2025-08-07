Barmer Refinery: राजस्थान के ड्रीम प्रोजेक्ट को लेकर बड़ा अपडेट, जानें बाड़मेर रिफाइनरी कब होगी चालू?

बता दें कि साल में 2013 में राज्य की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने सोनिया गांधी से रिफाइनरी का शिलान्यास कराया। बाद में भाजपा सरकार आई और घाटे का सौदा बताते हुए काम रोक दिया। 16 जनवरी 2018 को भाजपा सरकार ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के हाथों से रिफाइनरी के कार्य का शुभारंभ कराया। दावा किया गया था कि 2022 में काम पूरा हो जाएगा। लेकिन, अब तक 90.3 फीसदी ही काम पूरा हुआ है।