जयपुर

Barmer Refinery: राजस्थान के ड्रीम प्रोजेक्ट को लेकर बड़ा अपडेट, जानें बाड़मेर रिफाइनरी कब होगी चालू?

Barmer Refinery: बाड़मेर रिफाइनरी को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। अब जल्द ही राजस्थान की तस्वीर बदलने वाली है। जानें कब तक चालू होगी पचपदरा रिफाइनरी?

Anil Prajapat

Aug 07, 2025

Rajasthan Dream Project Refinery
बाड़मेर रिफाइनरी। फोटो: पत्रिका

Pachpadara Refinery: जयपुर। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने राज्यसभा में कहा है कि राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड (आरआरएल) वाणिज्यिक संचालन के लिए 31 मार्च 2026 तक तैयार हो जाएगी। इसका अब तक करीब 90.3 फीसदी काम पूरा हो चुका है।

परियोजना पर 52,877 करोड़ से अधिक की पूंजी निवेश हो चुकी है, जिससे प्रत्यक्ष रूप से 35 हजार से अधिक लोगों को रोजगार मिला है। यह जानकारी राज्य मंत्री गोपी ने राज्यसभा में सांसद मदन राठौड़ की ओर से पूछे गए सवाल के जवाब में दी।

refinery

अब तक 90.3 फीसदी काम पूरा

राज्यमंत्री गोपी ने बताया कि रिफाइनरी में 15 जुलाई 2025 तक 90.3 फीसदी काम पूरा हो गया था। इस रिफाइनरी में क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट (सीडीयू), वैक्यूम डिस्टिलेशन यूनिट (वीडीयू), फ्यूल हाइड्रोट्रीटिंग यूनिट (एफएचटीयू), डीजल हाइड्रोट्रीटिंग यूनिट (डीएचटीयू) समेत कई अत्याधुनिक संयंत्रों का निर्माण किया गया है। यह परियोजना तकनीकी उत्कृष्टता, निर्माण गुणवत्ता और समयबद्ध क्रियान्वयन का उदाहरण बन चुकी है।

2018 में पीएम मोदी ने किया था रिफाइनरी के कार्य का शुभारंभ

बता दें कि साल में 2013 में राज्य की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने सोनिया गांधी से रिफाइनरी का शिलान्यास कराया। बाद में भाजपा सरकार आई और घाटे का सौदा बताते हुए काम रोक दिया। 16 जनवरी 2018 को भाजपा सरकार ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के हाथों से रिफाइनरी के कार्य का शुभारंभ कराया। दावा किया गया था कि 2022 में काम पूरा हो जाएगा। लेकिन, अब तक 90.3 फीसदी ही काम पूरा हुआ है।

rajasthan news

rajasthan news in hindi

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

07 Aug 2025 12:30 pm

Barmer Refinery: राजस्थान के ड्रीम प्रोजेक्ट को लेकर बड़ा अपडेट, जानें बाड़मेर रिफाइनरी कब होगी चालू?

