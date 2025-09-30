बाड़मेर से चलने वाली ट्रेनों के समय में बदलाव, जोधपुर-दिल्ली समेत इन जगहों की यात्रा करने वाले यात्री पढ़ लें ये खबर



वहीं, ट्रेन संख्या 22422, जोधपुर-दिल्ली सराय रोहिल्ला सालासर सुपरफास्ट 2 अक्टूबर से जोधपुर से प्रस्थान करेगी। सादुलपुर स्टेशन पर परिवर्तित समय शाम 6.07 बजे आगमन और 6.10 बजे प्रस्थान। रामपुरा बेरी 6.30 बजे आगमन और 6.32 बजे प्रस्थान। लोहारू 6.53 बजे आगमन और 6.56 बजे प्रस्थान। सतनाली 11 बजे आगमन और 7.13 बजे प्रस्थान, महेंद्रगढ़ स्टेशन पर शाम 7.32 बजे आगमन और 7.34 बजे प्रस्थान करेगी।