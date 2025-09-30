CM Bhajanlal Sharma: सीएम भजनलाल ने 8 महीने से अन्न त्यागा, इन चीजों को खा रहे, अनुशासित जीवन जी रहे

CM Bhajanlal Sharma
CM Bhajanlal Sharma: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इन नवरात्रों में पूरी तरह से अपनी जीवनशैली पर ध्यान दिया है। नींबू पानी और नारियल पानी पर ही चल रहे हैं।
बता दें कि सीएमओ की ओर से जारी सूचना के अनुसार, सीएम भजनलाल शर्मा ने पिछले आठ महीने से अन्न त्याग रखा है। सीएम भजनलाल का मानना है कि इससे उनकी काम की गति तो तेज हो ही रही है। साथ ही उनके स्वास्थ्य में भी इसका काफी असर पड़ रहा है।
सीएम भजनलाल शर्मा ने नवरात्रों में पानी पर ही रहने के मामले में कहा कि यह उपवास केवल पूजा-पाठ नहीं, बल्कि एक गहन आध्यात्मिक तपस्या है। जो उन्हें आत्मबल और मन की एकाग्रता प्रदान करती है।
सीएम भजनलाल के अनुसार, इन नौ दिनों में शरीर से अधिक मन और आत्मा की शुद्धि होती है। यह उनके लिए आत्म-अनुशासन का पर्व है, न कि केवल धार्मिक रस्म।
जानकारी के अनुसार, सीएम भजनलाल शर्मा ने इन नवरात्रों में अब तक 42 से अधिक कार्यक्रमों में भागीदारी, उद्घाटन, अवलोकन और शिलान्यास किए हैं। इनमें से लगभग 18 बार वे जयपुर से बाहर दौरे पर रहे।
बताते चलें, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के रोजमर्रा के भोजन में पिछले आठ महीने से अन्न नहीं है। वे फलाहार, उबली हुई सब्जियां, नींबू पानी, नारियल पानी, चाय और गाय का दूध ले रहे हैं।
