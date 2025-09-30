CM Bhajanlal Sharma: सीएम भजनलाल ने 8 महीने से अन्न त्यागा, इन चीजों को खा रहे, अनुशासित जीवन जी रहे



बता दें कि सीएमओ की ओर से जारी सूचना के अनुसार, सीएम भजनलाल शर्मा ने पिछले आठ महीने से अन्न त्याग रखा है। सीएम भजनलाल का मानना है कि इससे उनकी काम की गति तो तेज हो ही रही है। साथ ही उनके स्वास्थ्य में भी इसका काफी असर पड़ रहा है।