जयपुर में खुली जेल के पास बनेगा अस्पताल, सांगानेर को मिलेगी जाम से मुक्ति, CM भजनलाल शर्मा ने दी कई बड़ी सौगात

एलिवेटेड रोड का भूमि पूजन (फोटो- पत्रिका)
जयपुर: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को सांगानेर के विभिन्न क्षेत्रों के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने सांगानेर को करीब 700 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी।
विधानसभा क्षेत्र के चार अलग-अलग इलाकों में कार्यक्रम आयोजित किए गए। त्रिवेणी पुलिया शनि मंदिर के पास हुए कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 218 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाले गोपालपुरा बाइपास पर त्रिवेणी नगर आरओबी से गुर्जर की थड़ी तक एलिवेटेड रोड निर्माण कार्य का शिलान्यास किया।
मुख्य कार्यक्रम सांगानेर स्टेडियम में आयोजित हुआ, जहां लगभग 171 करोड़ रुपए के कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने सांगानेर में विकास के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। बिजली क्षेत्र में ही करीब 100 करोड़ रुपए के कार्य हुए हैं। इस दौरान नगरीय एवं स्वायत्त शासन राज्य मंत्री झाबर सिंह खर्रा, सांसद मंजू शर्मा समेत अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।
मुख्यमंत्री ने बताया कि सांगानेर फ्लाईओवर से चौरड़िया पेट्रोल पंप तक एलिवेटेड रोड, मानसरोवर में शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और मिनी सचिवालय का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा खुली जेल के पास एक चिकित्सालय भी बनेगा। उन्होंने कहा कि यूनिटी मॉल का निर्माण भी किया जा रहा है।
सीएम शर्मा ने कहा कि मेट्रो के दूसरे चरण में 12 हजार करोड़ रुपए की लागत से सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र से अंबाबाड़ी और विद्याधर नगर टोडी मोड़ तक लाइन बिछाई जा रही है। मुख्यमंत्री ने ‘सांगानेर : एक संपूर्ण परिक्रमा’ पुस्तिका का विमोचन भी किया।
मुख्यमंत्री ने सोमवार को नारायण विहार थाने का फीता काटकर उद्घाटन किया। इसके साथ ही पत्रकार कॉलोनी और खोरा बीसल थानों का भी वर्चुअली उद्घाटन किया गया। सीएम शर्मा ने कहा कि क्षेत्र में घूमने वाले अपराधियों की सूचना थाना पुलिस को मिलती रहती है, लेकिन पुलिस वहां पहुंचती है, उससे पहले वे भाग जाते हैं।
इसलिए उन्होंने थानों के सीएलजी सदस्य और सुरक्षा सखी को निर्देश दिए कि वे अपराधियों की पुख्ता जानकारी थाने को तुरंत दें, ताकि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके।
