Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

जयपुर में खुली जेल के पास बनेगा अस्पताल, सांगानेर को मिलेगी जाम से मुक्ति, CM भजनलाल शर्मा ने दी कई बड़ी सौगात

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सांगानेर क्षेत्र में करोड़ों की लागत से विकास कार्यों का लोकार्पण-शिलान्यास किया। खुली जेल के पास चिकित्सालय बनेगा। वहीं, एलिवेटेड रोड और फ्लाईओवर से क्षेत्र को जाम से निजात मिलेगी।

2 min read

जयपुर

image

Arvind Rao

Sep 30, 2025

CM Bhajanlal Sharma
Play video

एलिवेटेड रोड का भूमि पूजन (फोटो- पत्रिका)

जयपुर: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को सांगानेर के विभिन्न क्षेत्रों के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने सांगानेर को करीब 700 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी।


विधानसभा क्षेत्र के चार अलग-अलग इलाकों में कार्यक्रम आयोजित किए गए। त्रिवेणी पुलिया शनि मंदिर के पास हुए कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 218 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाले गोपालपुरा बाइपास पर त्रिवेणी नगर आरओबी से गुर्जर की थड़ी तक एलिवेटेड रोड निर्माण कार्य का शिलान्यास किया।


मुख्य कार्यक्रम सांगानेर स्टेडियम में आयोजित हुआ, जहां लगभग 171 करोड़ रुपए के कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने सांगानेर में विकास के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। बिजली क्षेत्र में ही करीब 100 करोड़ रुपए के कार्य हुए हैं। इस दौरान नगरीय एवं स्वायत्त शासन राज्य मंत्री झाबर सिंह खर्रा, सांसद मंजू शर्मा समेत अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।


ये विकास कार्य होंगे शुरू


मुख्यमंत्री ने बताया कि सांगानेर फ्लाईओवर से चौरड़िया पेट्रोल पंप तक एलिवेटेड रोड, मानसरोवर में शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और मिनी सचिवालय का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा खुली जेल के पास एक चिकित्सालय भी बनेगा। उन्होंने कहा कि यूनिटी मॉल का निर्माण भी किया जा रहा है।


सीएम शर्मा ने कहा कि मेट्रो के दूसरे चरण में 12 हजार करोड़ रुपए की लागत से सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र से अंबाबाड़ी और विद्याधर नगर टोडी मोड़ तक लाइन बिछाई जा रही है। मुख्यमंत्री ने ‘सांगानेर : एक संपूर्ण परिक्रमा’ पुस्तिका का विमोचन भी किया।


थाना पुलिस को अपराधियों की सूचना रहती, उसके पहुंचने से पहले भाग जाते


मुख्यमंत्री ने सोमवार को नारायण विहार थाने का फीता काटकर उद्घाटन किया। इसके साथ ही पत्रकार कॉलोनी और खोरा बीसल थानों का भी वर्चुअली उद्घाटन किया गया। सीएम शर्मा ने कहा कि क्षेत्र में घूमने वाले अपराधियों की सूचना थाना पुलिस को मिलती रहती है, लेकिन पुलिस वहां पहुंचती है, उससे पहले वे भाग जाते हैं।


इसलिए उन्होंने थानों के सीएलजी सदस्य और सुरक्षा सखी को निर्देश दिए कि वे अपराधियों की पुख्ता जानकारी थाने को तुरंत दें, ताकि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके।

ये भी पढ़ें

बांधों को मत बांधो: राजस्थान में अच्छी बारिश के बाद भी खाली रहे बांध, सवालों के घेरे में जिम्मेदार
जयपुर

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

30 Sept 2025 09:00 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / जयपुर में खुली जेल के पास बनेगा अस्पताल, सांगानेर को मिलेगी जाम से मुक्ति, CM भजनलाल शर्मा ने दी कई बड़ी सौगात

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

खुशखबरी, राजस्थान में जल जीवन मिशन को मिला 1507 करोड़ से अधिक का बजट, गांवों में बहेगा स्वच्छ पानी, देखें पूरी सूची

CM Bhajanlal Sharma
जयपुर

Food Security: गिव अप अभियान, अपात्र लाभार्थियों पर होगी कार्रवाई, ग्राम पंचायत स्तर तक चलेगा जागरूकता अभियान

जयपुर

बांधों को मत बांधो: राजस्थान में अच्छी बारिश के बाद भी खाली रहे बांध, सवालों के घेरे में जिम्मेदार

Rajasthan dams remain empty
जयपुर

राजस्थान में खांसी की दवा पीने के बाद 5 साल के बच्चे की मौत, सरकार ने कफ सिरप पर लगाई रोक

Cough-syrups
जयपुर

Good News: दिवाली से पहले राजस्थान को मिली पहली अमृत भारत एक्सप्रेस की सौगात, इन स्टेशनों पर होगा ठहराव

Amrit Bharat Express
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.