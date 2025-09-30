जयपुर में खुली जेल के पास बनेगा अस्पताल, सांगानेर को मिलेगी जाम से मुक्ति, CM भजनलाल शर्मा ने दी कई बड़ी सौगात



मुख्य कार्यक्रम सांगानेर स्टेडियम में आयोजित हुआ, जहां लगभग 171 करोड़ रुपए के कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने सांगानेर में विकास के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। बिजली क्षेत्र में ही करीब 100 करोड़ रुपए के कार्य हुए हैं। इस दौरान नगरीय एवं स्वायत्त शासन राज्य मंत्री झाबर सिंह खर्रा, सांसद मंजू शर्मा समेत अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।