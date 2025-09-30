बांधों को मत बांधो: राजस्थान में अच्छी बारिश के बाद भी खाली रहे बांध, सवालों के घेरे में जिम्मेदार



-जितेंद्र सिंह बनाम पर्यावरण मंत्रालय के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि कोई भी योजना जो सामान्य जल निकायों, जल स्रोतों, बहाव क्षेत्र को खत्म करने या उनका स्वरूप बदलने की दिशा में हो, पर्यावरण संबंधित दायित्वों का उल्लंघन करती है।

-मद्रास उच्च न्यायालय ने आदेश दिए हैं कि बांध और उन जल निकायों की सीमा और भौतिक संरचनाओं को बहाल किया जाए। बहाव क्षेत्र में निर्माण के कारण प्रवाह क्षेत्र को नुकसान पहुंचाने वालों पर कार्रवाई हो।

-दिल्ली उच्च न्यायालय ने सरकार, दिल्ली विकास प्राधिकरण को निर्देश दिए कि वह सभी झीलों, तालाबों और जल निकायों के चारों ओर अतिक्रमण हटाए और उन्हें संरक्षित रखें।

-झारखंड हाइकोर्ट राज्य सरकार को आदेश दे चुका है कि जल स्रोतों की सुरक्षा करने और अतिक्रमणों की सूची तैयार कर उन्हें हटाने का प्लान दें।