जयपुर

Rajasthan Weather Update: बदलेगा मौसम का मिजाज, 3 अक्टूबर तक 20 जिलों में बारिश के आसार

Rajasthan Weather Update: मानसून की विदाई के बाद भी एक बार फिर से जयपुर मौसम केंद्र ने तीन अक्टूबर तक बारिश के लिए अलर्ट जारी किया है। राज्य के पूर्वी और उत्तरी-पूर्वी भागों में आगामी चार से पांच दिन मेघगर्जन के साथ कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है।

less than 1 minute read

जयपुर

image

Arvind Rao

Sep 30, 2025

Rajasthan Weather Update IMD Issues Alert

Rajasthan Weather Update

Rajasthan Weather Update: जयपुर सहित पूरे प्रदेश में सूर्य के तेवर तीखे होने से तापमान में उतार-चढ़ाव का दौर जारी है। सोमवार को भी जयपुर सहित अन्य जगहों पर बादलों की आवाजाही जारी रही। हालांकि, उमस ज्यादा रही।


इधर, मानसून की विदाई के बाद भी एक बार फिर से जयपुर मौसम केंद्र ने तीन अक्टूबर तक बारिश के लिए अलर्ट जारी किया है। जयपुर मौसम केंद्र के मुताबिक, उत्तरी हरियाणा और आसपास के क्षेत्रों में एक ऊपरी हवा का चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है।


इसके प्रभाव से राज्य के पूर्वी और उत्तरी-पूर्वी भागों में आगामी चार से पांच दिन मेघगर्जन के साथ कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इस असर से प्रदेश के 20 जिलों में बारिश आने के आसार हैं।


अन्नदाताओं को किया सतर्क


मौसम विभाग ने इस सिस्टम के प्रभाव और उससे होने वाली बारिश को देखते हुए किसानों से मंडी में खुले स्थानों पर रखे जिंस (अनाज) को सुरक्षित स्थानों पर रखने की सलाह दी है। जयपुर, अजमेर, भरतपुर, कोटा, जोधपुर और उदयपुर संभाग के जिलों में बादल छाने के साथ कई स्थानों पर तेज हवाएं चलने और हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।


प्रदेश के कई जिलों में हुई बारिश


बीते 24 घंटे के दौरान दौरान प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, सिरोही, उदयपुर में बूंदाबांदी हुई। डूंगरपुर में 3, डबोक में 2.6, भीलवाड़ा में 2, प्रतापगढ़ में 2 एमएम बारिश दर्ज की गई।

