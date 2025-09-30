Rajasthan Weather Update: बदलेगा मौसम का मिजाज, 3 अक्टूबर तक 20 जिलों में बारिश के आसार



मौसम विभाग ने इस सिस्टम के प्रभाव और उससे होने वाली बारिश को देखते हुए किसानों से मंडी में खुले स्थानों पर रखे जिंस (अनाज) को सुरक्षित स्थानों पर रखने की सलाह दी है। जयपुर, अजमेर, भरतपुर, कोटा, जोधपुर और उदयपुर संभाग के जिलों में बादल छाने के साथ कई स्थानों पर तेज हवाएं चलने और हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।