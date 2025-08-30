राजस्थान में किसानों का संकट: मूंग, मोठ, ग्वार और बाजरा सब सूखने की कगार पर, ऐसा नहीं हुआ तो आएगी बड़ी समस्या



खेतों में ग्वार, बाजरा की फसल अच्छी उग आई है, लेकिन पानी के अभाव में वृद्धि नहीं हो रही है। बाजरा पीला पड़ने लगा है। घास भी सूखने लग गई हैं। आने वाले 5-7 दिन में बारिश नहीं होने से किसानों की मेहनत बेकार जाती दिख रही है।

-गोपाल सिंह सोढ़ा, खाद बीज विक्रेता