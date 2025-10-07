Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बाड़मेर

राजस्थान में किसानों के लिए खुशखबरी, अनार के बाग लगाने के लिए अनुदान पर लोन दे रही सरकार, जानिए योजना के बारे में

एक हेक्टेयर क्षेत्र में बगीचा लगाने पर अनुमानित 5. 95 लाख लागत आती है। चार हेक्टेयर लागत राशि का बैंक 80 प्रतिशत करीब 19 लाख का ऋण किसानों को देगी। 20 प्रतिशत राशि किसान को स्वयं वहन करनी पड़ेगी।

2 min read

बाड़मेर

image

Arvind Rao

Oct 07, 2025

planting pomegranate orchards

अनार की बगिया बनेगी समृद्धि की राह

बाड़मेर: अनार की बागवानी ने प्रदेश के अनेक किसानों की तकदीर बदल दी है। खासतौर से बाड़मेर और बालोतरा जिले के किसानों के लिए यह किसी वरदान से कम नहीं है। अनार बागवानी को बढ़ावा देने के लिए दी बाड़मेर सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक के प्रस्ताव को अपेक्स बैंक ने स्वीकार कर लिया है।


इससे प्रदेश के किसानों को अब सहकार अनार उद्यान वित्त पोषण योजना के तहत पहली बार कम ब्याज दर पर खेती के लिए ऋण मिलेगा। पूर्व में किसान पारंपरिक रबी, खरीफ, जायद को फसल की ही बुवाई करते थे। प्रदेश के कुछ जिलों में किसान सीमित क्षेत्र में अनार और अन्य बागवानी करते आए हैं।


साल 2010 में पहली बार लगाए अनार के बगीचे


साल 2010 में बालोतरा के किसानों ने नवाचार करते हुए पहली बार अनार के बगीचे लगाए। इनकी मेहनत से बगीचे खूब फले- फूले और भरपूर पैदावार हुई। बीते एक दशक में बाड़मेर, बालोतरा में अनार बागवानी खेती में किसानों ने ज्यादा रुचि दिखाई। बाड़मेर सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक ने इसको बढ़ावा देने के लिए प्रस्ताव तैयार कर अपेक्स बैंक को भिजवाया। बैंक के स्वीकृति करने पर प्रदेश के सभी 29 सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक किसानों की जरूरत अनुसार उन्हें ऋण उपलब्ध कराएंगे।


ऋण ब्याज में सरकार 5 प्रतिशत अनुदान देगी


एक हेक्टेयर क्षेत्र में बगीचा लगाने पर अनुमानित 5. 95 लाख लागत आती है। चार हेक्टेयर लागत राशि का बैंक 80 प्रतिशत करीब 19 लाख का ऋण किसानों को देगी। 20 प्रतिशत राशि किसान को स्वयं वहन करनी पड़ेगी। प्रति सैकड़ा 11 प्रतिशत ब्याज वसूलेगी। सरकार के 5 प्रतिशत अनुदान देने पर किसानों को 6 प्रतिशत दर से ऋण उपलब्ध होगा। चौथे वर्ष से किसान कि किश्त शुरू होगी। छह-छह महीने अंतराल में उन्हें किश्त जमा करवानी होगी।


अनार बागवानी महंगी खेती है। प्रतिवर्ष लाखों रुपए खर्च होता है। तीन वर्ष तक पैदावार नहीं मिलने पर सामान्य किसान के लिए इसकी खेती करना आसान नहीं है। योजना किसानों के लिए वरदान साबित होगी।

-नरपतदान रतनू, प्रगतिशील किसान


अपेक्स बैंक ने बाड़मेर बैंक के प्रस्ताव को स्वीकृत कर योजना प्रारंभ की है। प्रदेश के सभी 29 बैंक किसानों की जरूरत अनुसार उन्हें ऋण उपलब्ध कराएंगे।

-वासुदेव पालीवाल, प्रबंध निदेशक, द बाड़मेर सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक बाड़मेर

ये भी पढ़ें

Good News: राजस्थान में ‘मेरी पॉलिसी मेरे हाथ’ अभियान शुरू, बारिश से खराब फसल का 72 घंटे में मिलेगा बीमा क्लेम
जयपुर
My Policy My Hands campaign

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

07 Oct 2025 02:33 pm

Hindi News / Rajasthan / Barmer / राजस्थान में किसानों के लिए खुशखबरी, अनार के बाग लगाने के लिए अनुदान पर लोन दे रही सरकार, जानिए योजना के बारे में

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

बाड़मेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

बाड़मेर में दर्दनाक सड़क हादसा: 3 भाई-बहनों को ट्रक ने मारी टक्कर, 1 की मौके पर मौत, 2 की हालत गंभीर

Barmer road accident
बाड़मेर

Barmer News: विधायक हरीश चौधरी के बयान से गरमाई सियासत, कहा- चरित्रहीन ताकतों से समझौता नहीं

MLA Harish Chaudhary
बाड़मेर

बाड़मेर: 15 अक्टूबर को पहुंचेगा गडरारोड में ट्रांसफार्मर, 30 से बिजली आपूर्ति होगी सुचारू, धरना स्थगित

Barmer
बाड़मेर

दूधिया रोशनी में लगे चौके-छक्के, बाड़मेर इलेवन ने जीता मैच

बाड़मेर

काव्य रचनाओं में विसंगतियों पर तीखा प्रहार, गांव की खुशबू और संस्कृति की झलक

बाड़मेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.