राजस्थान में किसानों के लिए खुशखबरी, अनार के बाग लगाने के लिए अनुदान पर लोन दे रही सरकार, जानिए योजना के बारे में



साल 2010 में बालोतरा के किसानों ने नवाचार करते हुए पहली बार अनार के बगीचे लगाए। इनकी मेहनत से बगीचे खूब फले- फूले और भरपूर पैदावार हुई। बीते एक दशक में बाड़मेर, बालोतरा में अनार बागवानी खेती में किसानों ने ज्यादा रुचि दिखाई। बाड़मेर सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक ने इसको बढ़ावा देने के लिए प्रस्ताव तैयार कर अपेक्स बैंक को भिजवाया। बैंक के स्वीकृति करने पर प्रदेश के सभी 29 सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक किसानों की जरूरत अनुसार उन्हें ऋण उपलब्ध कराएंगे।