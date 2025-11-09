राजस्थान में 4 भाई-बहन बने इंसानियत की मिसाल, जाल में फंसे हिरण की ऐसी बचाई जान, देखें वीडियो

Barmer News: बाड़मेर जिले में कुछ मासूम बच्चों ने ऐसा साहस और इंसानियत का उदाहरण पेश किया, जिसने हर किसी का दिल जीत लिया। गणपति नगर भंवार क्षेत्र में खेत में फंसे एक हिरण को इन बच्चों ने अपनी समझदारी और हिम्मत से बचा लिया। इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।