Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बाड़मेर

राजस्थान में 4 भाई-बहन बने इंसानियत की मिसाल, जाल में फंसे हिरण की ऐसी बचाई जान, देखें वीडियो

बाड़मेर के गणपति नगर भंवार में चार भाई-बहनों ने प्लास्टिक की जाल में फंसे हिरण की जान बचाकर मानवता की मिसाल पेश की। सवाई, जोगेश, ममता और जसू ने मिलकर जाल काटकर हिरण को आजाद कराया।

2 min read
Google source verification

बाड़मेर

image

Arvind Rao

Nov 09, 2025

Rajasthan Barmer four siblings rescue deer trapped in net
Play video

हिरण को बचाते हुए भाई-बहन (फोटो- पत्रिका)

Barmer News: बाड़मेर जिले में कुछ मासूम बच्चों ने ऐसा साहस और इंसानियत का उदाहरण पेश किया, जिसने हर किसी का दिल जीत लिया। गणपति नगर भंवार क्षेत्र में खेत में फंसे एक हिरण को इन बच्चों ने अपनी समझदारी और हिम्मत से बचा लिया। इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

जानकारी के अनुसार, गणपति नगर भंवार निवासी सवाई राम पुत्र हरिराम, जोगेश पुत्र गेनाराम, ममता पुत्री संतोष और जसू पुत्री गेनाराम आपस में भाई-बहन हैं। गुरुवार को जब ये सभी घर पर पढ़ाई कर रहे थे, तभी खेत की दिशा से एक अजीब आवाज सुनाई दी।

सवाई राम बाहर निकला तो देखा कि खेत में लगी प्लास्टिक के जाल में दो हिरण फंसे हुए हैं। इनमें से एक छोटा हिरण किसी तरह खुद को छुड़ाकर भाग गया। जबकि दूसरा पूरी तरह जाल में उलझ गया था।

सवाई राम ने तुरंत अपने भाई-बहनों को आवाज दी। सभी बच्चे किताबें छोड़कर मौके पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि हिरण के सींग बुरी तरह फंसे हुए हैं और वह खुद को छुड़ाने की कोशिश में घायल हो रहा है।

बच्चों ने बिना किसी डर के मदद करने का फैसला किया। उन्होंने पहले हिरण को शांत करने की कोशिश की ताकि वह और अधिक चोटिल न हो। इसके बाद घर से चाकू मंगवाया और धीरे-धीरे जाल को काटना शुरू किया।

करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आखिरकार हिरण को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। जैसे ही हिरण आजाद हुआ, वह भाग खड़ा हुआ। बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने एक-दूसरे को गले लगाया और राहत की सांस ली।

पूरी घटना का वीडियो जसू ने अपने मोबाइल फोन से बनाया, जिसमें तीन बच्चे हिरण को बचाते नजर आ रहे हैं, जबकि जसू वीडियो बना रही है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है और लोगों द्वारा बच्चों की जमकर तारीफ की जा रही है।

स्थानीय सरपंच प्रतिनिधि देवाराम ने कहा, इन बच्चों ने जिस तरह से बहादुरी और मानवता दिखाई है, वह पूरे समाज के लिए प्रेरणादायक है। सवाई, जोगेश, ममता और जसू ने न सिर्फ एक जीव की जान बचाई, बल्कि यह भी साबित किया कि इंसानियत आज भी जिंदा है।

ये भी पढ़ें

जयपुर में मर्चेंट नेवी श्रवणराम की कार से कुचलकर हत्या, 8 महीने पहले हुई थी शादी, कार पार्किंग को लेकर हुआ विवाद
जयपुर
Jaipur Crime Merchant Navy Shravanram crushed to death by car

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

09 Nov 2025 11:51 am

Hindi News / Rajasthan / Barmer / राजस्थान में 4 भाई-बहन बने इंसानियत की मिसाल, जाल में फंसे हिरण की ऐसी बचाई जान, देखें वीडियो

बड़ी खबरें

View All

बाड़मेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

बाड़मेर: जज्बा जागा और हटा दिया 30 फीट ऊंचा और 200 फीट लंबा टीला, बच्चों को मिला खेलने का हक

Barmer
बाड़मेर

Rajasthan: सच्चे साथ की मिसाल: बेमिसाल 70 साल लेकिन चार घंटे भी नहीं सह सके जुदाई; पत्नी की मौत के बाद पति ने भी छोड़ी दुनिया

बाड़मेर

पैंतीस साल से प्रेमयुग…छत्तीस के आंकड़े पर बैठ गए है धीरेन्द्र

बाड़मेर

ट्रैफिक समस्या का चाहिए पिण्डदान..राजनीति के पण्डे चकराए से हैं

बाड़मेर

मोक्ष की धरती: 35 साल से विष्णुपदी धरा पर भाजपा का अंगद पांव

बाड़मेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.