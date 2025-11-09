जयपुर में मर्चेंट नेवी श्रवणराम की कार से कुचलकर हत्या, 8 महीने पहले हुई थी शादी, कार पार्किंग को लेकर हुआ विवाद

श्रवणराम (फोटो- पत्रिका)
Jaipur Crime: जयपुर/जोबनेर: जोबनेर-रेनवाल स्थित जयपुर बाइपास पर एक रेस्टोरेंट के सामने शुक्रवार रात कार पार्किंग को लेकर हुए विवाद में एक व्यक्ति की कार से कुचलकर हत्या कर दी गई। कार में चार लोग सवार थे। बताया जा रहा है कि रेस्टोरेंट के बाहर आरोपी कार में बैठकर शराब पी रहे थे।
पुलिस के अनुसार, नवां उपखंड के चौसला निवासी श्रवणराम (36) रात 12 बजे के करीब दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट पर पहुंचे। वहां पहले से एक कार खड़ी थी, जिसमें बैठे लोगों से पार्किंग को लेकर विवाद हो गया। विवाद कुछ ही देर में मारपीट में बदल गया। इसी दौरान पहले से मौजूद लोग कार लेकर भागने लगे।
श्रवणराम और उसके साथियों ने रोकने का प्रयास किया, लेकिन कार सवार ने पहले तो एसयूवी को टक्कर मारी और फिर रिवर्स में लेकर एक युवक को चपेट में लेकर दूर धकेल दिया। आरोपी इतने पर भी नहीं रुके और तेज गति से कार चला कर श्रवणराम को कुचलकर जयपुर की ओर भाग गए।
वारदात के बाद से मृतक का परिवार गहरे सदमे में है। माता-पिता और पत्नी का रो-रोकर बुरा हाल है। श्रवणराम मर्चेंट नेवी में काम करता था और परिवार का मुख्य सहारा था। श्रवणराम की छह अप्रैल को सुनीता से शादी हुई थी।
कार पार्किंग को लेकर हुए विवाद के बाद यह घटना हुई। मृतक के परिजन ने चार अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करवाया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर भेजी गई हैं।
-खलील अहमद, पुलिस उपाधीक्षक, जोबनेर
