जयपुर में मर्चेंट नेवी श्रवणराम की कार से कुचलकर हत्या, 8 महीने पहले हुई थी शादी, कार पार्किंग को लेकर हुआ विवाद

पुलिस के अनुसार, नवां उपखंड के चौसला निवासी श्रवणराम (36) रात 12 बजे के करीब दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट पर पहुंचे। वहां पहले से एक कार खड़ी थी, जिसमें बैठे लोगों से पार्किंग को लेकर विवाद हो गया। विवाद कुछ ही देर में मारपीट में बदल गया। इसी दौरान पहले से मौजूद लोग कार लेकर भागने लगे।