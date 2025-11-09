Rajasthan: दोस्त की शादी में जर्मनी से आया शशांक, बारात में नाचते हुए हो गई मौत

जोधपुर। दोस्त की शादी में खुशियों के बीच आए खलल ने एक परिवार को जिंदगी भर का गम दे गया। चांदी हाल, कपड़ा बाजार में रहने वाले और जर्मनी में जॉब कर रहे 32 वर्षीय शशांक पारख इन दिनों जोधपुर आए थे। शुक्रवार को उनके दोस्त की शादी थी और बारात निकली। सिवांची गेट के समीप बारात में नाचते हुए शशांक की तबीयत बिगड़ी और हार्ट अटैक आ गया, जिससे उनकी मौत हो गई।