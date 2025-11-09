Rajasthan: दोस्त की शादी में जर्मनी से आया शशांक, बारात में नाचते हुए हो गई मौत

मृतक शशांक (फाइल फोटो-पत्रिका)
जोधपुर। दोस्त की शादी में खुशियों के बीच आए खलल ने एक परिवार को जिंदगी भर का गम दे गया। चांदी हाल, कपड़ा बाजार में रहने वाले और जर्मनी में जॉब कर रहे 32 वर्षीय शशांक पारख इन दिनों जोधपुर आए थे। शुक्रवार को उनके दोस्त की शादी थी और बारात निकली। सिवांची गेट के समीप बारात में नाचते हुए शशांक की तबीयत बिगड़ी और हार्ट अटैक आ गया, जिससे उनकी मौत हो गई।
परिजनों ने बताया कि शशांक डांस कर रहा था, तभी अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई। तुरंत शशांक को एमजीएच अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं पाए। इस सदमे के बीच शशांक के परिवार के सदस्य स्तब्ध रहे। शशांक की पत्नी और एक छोटी बच्ची है, जिन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा।
इस मुश्किल समय में अस्पताल में मौजूद आई बैंक सोसायटी ऑफ राजस्थान और कैलाश जैन ने परिवार से नेत्र दान की बात रखी। परिवार ने एक पल रुककर फैसला लिया। शशांक अब हमारे बीच नहीं रहे, तो कम से कम उनकी आंखों की रोशनी किसी और का जीवन उजाला कर सके।
परिजन की सहमति के बाद महात्मा गांधी अस्पताल की मोर्चरी में मौजूद यशवंत भंडारी और अमित भंडारी की उपस्थिति में आई बैंक के राजेश सिंघवी व तकनीकी कर्मचारी मैना व्यास ने उनके नेत्र सुरक्षित निकाले। ये कॉर्निया अब दो दृष्टिबाधित लोगों को रोशनी देंगे। परिजनों ने कहा कि शशांक की आंखों की रोशनी किसी दो परिवारों की दुनिया रोशन कर दे, इससे बड़ी श्रद्धांजलि कुछ नहीं।
