तेल खोज, भारी ट्रैफिक और बजरी कारोबार के बीच राजस्थान का ये राजमार्ग बना ‘मौत का हाइवे’, हर 3 महीने में होता है 1 हादसा

डाबड़, रागेश्वरी और आसपास के गांवों में लोगों का कहना है कि तेल निकल रहा है, ट्रक दौड़ रहे हैं, सरकार राजस्व कमा रही है, पर हमारी जान की कोई कीमत नही हैं। ग्रामीणों ने मांग की है कि क्षेत्र में तुरंत दमकल वाहन, आपात चिकित्सा इकाई और सड़क मरम्मत अभियान शुरू किया जाए, वरना आने वाले दिनों में भी गांवों में खुशियां नहीं, मातम ही लौटेगा। ग्रामीण कहते हैं कि मेगा हाइवे नहीं, अब यह मौत का हाइवे हैं।