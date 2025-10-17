जैसलमेर हादसे के बाद भी लापरवाही जारी, ड्राइवर-कंडक्टर बिना जांच के ले जा रहे पेट्रोल जैसी बोतलें और पटाखों के बॉक्स

जैसलमेर बस हादसे के बाद भी निजी व रोडवेज बसों के चालक-परिचालक यात्रियों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने से बाज नहीं आ रहे हैं। सौ-दो सौ रुपए लेकर चालक-परिचालक बिना जांच किए किसी भी तरह का पार्सल बसों में चढ़ा रहे हैं। पत्रिका टीम ने इस लापरवाही का खुलासा करने के लिए स्टिंग ऑपरेशन किया। जिसमें टीम ने पेट्रोल जैसे तरल पदार्थ की बोतलें, पटाखों के प्रिंट वाला बॉक्स और रद्दी से भरा बॉक्स बसों में भिजवाने की कोशिश की और हैरानी की बात यह रही कि किसी ने कुछ नहीं पूछा। पैसे लिए और बस में रख दिया।