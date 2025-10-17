होली पर पिता की मौत, अब दिवाली से पहले उठी बेटे की अर्थी, फूट-फूटकर रो पड़ी बुजुर्ग मां, भांजे के साथ जैसलमेर अग्निकांड में जिंदा जला

सूथला क्षेत्र से अर्थी उठाते समय हर आंख नम थी। स्थानीय लोग भी परिवार के दुःख में शामिल हुए। हादसे की भयावहता यह थी कि बस में आग लगने के कारण स्वरूप और जस्सू जिंदा जल गए। उनके शवों को परिवार ने संभालते हुए अंतिम संस्कार के लिए ले जाया। इस हादसे ने न केवल परिवार की खुशियों को समाप्त किया बल्कि पूरे इलाके में मातम फैला दिया।