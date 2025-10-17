Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जैसलमेर

होली पर पिता की मौत, अब दिवाली से पहले उठी बेटे की अर्थी, फूट-फूटकर रो पड़ी बुजुर्ग मां, भांजे के साथ जैसलमेर अग्निकांड में जिंदा जला

Tragic Story Of Jaisalmer Bus Fire: स्वरूप इस साल होली पर अपने पिता को खो चुके थे और अब दीपावली से पहले उनका और भांजे का जीवन भी समाप्त हो गया।

less than 1 minute read

जैसलमेर

image

Akshita Deora

Oct 17, 2025

मृतकों के फाइल फोटो: पत्रिका

Rajasthan News: जैसलमेर बस हादसा स्वरूप सेन के परिवार के लिए भयंकर दुखद साबित हुआ। दरअसल स्वरूप सैन और उनका भांजा जस्सू इस हादसे के शिकार हुए। दोनों ही अपने-अपने परिवार के इकलौते चिराग थे।

स्वरूप इस साल होली पर अपने पिता को खो चुके थे और अब दीपावली से पहले उनका और भांजे का भी जीवन अचानक समाप्त हो गया।

हादसे के तीसरे दिन जब स्वरूप और जस्सू के शव पहुंचे तो पूरे परिवार और क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। बुजुर्ग मां अब अकेली रह गई हैं। परिवार के लोग और रिश्तेदार इस दुःखद घड़ी में उनके साथ खड़े हुए।

अग्निकांड में जिंदा जलने से हुई मौत

सूथला क्षेत्र से अर्थी उठाते समय हर आंख नम थी। स्थानीय लोग भी परिवार के दुःख में शामिल हुए। हादसे की भयावहता यह थी कि बस में आग लगने के कारण स्वरूप और जस्सू जिंदा जल गए। उनके शवों को परिवार ने संभालते हुए अंतिम संस्कार के लिए ले जाया। इस हादसे ने न केवल परिवार की खुशियों को समाप्त किया बल्कि पूरे इलाके में मातम फैला दिया।

एम्स और एमजीएच में रखे शवों की स्थिति

डीएनए परीक्षण रिपोर्ट के बाद 9 शव एम्स हॉस्पिटल और 9 शव महात्मा गांधी हॉस्पिटल (एमजीएच) जोधपुर में रखे गए हैं। इनकी पहचान हो चुकी है।

एक शव की अब तक पहचान नहीं

कुल 19 शवों में से एक शव की अब तक पहचान नहीं हो पाई है, जो एम्स हॉस्पिटल में रखा हुआ है।

ये भी पढ़ें

Balotra Accident: घूमने गए थे दोस्त, अब गठरियों में बंधे पहुंचेंगे शव, स्कॉर्पियो-ट्रेलर भिड़ंत में जिंदा जले
बाड़मेर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

17 Oct 2025 12:10 pm

Published on:

17 Oct 2025 12:09 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / होली पर पिता की मौत, अब दिवाली से पहले उठी बेटे की अर्थी, फूट-फूटकर रो पड़ी बुजुर्ग मां, भांजे के साथ जैसलमेर अग्निकांड में जिंदा जला

बड़ी खबरें

View All

जैसलमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Bus Fire: ‘कब आएंगे पापा…?’ मां से बार-बार पूछ रहे बच्चे, 3 महीने पहले ही प्रमोशन होने पर बाड़मेर से जैसलमेर आए थे जितेंद्र

जैसलमेर

न बर्न वार्ड, न आइसीयू, गंभीर मरीजों की सांसें जोधपुर के भरोसे

जैसलमेर

जैसलमेर में ड्यूटी पर पुलिसकर्मी को विषैले कीड़े ने काटा

जैसलमेर

जैसलमेर में प्रवासी कुरजां पक्षी की संदिग्ध मौत, बर्ड फ्लू आशंका

जैसलमेर

सीमेंट कम्पनी के परिसर में आग लगने से अफरा-तफरी मची

जैसलमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.