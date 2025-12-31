नेशनल तनोट लोंगेवाला डेजर्ट साइकिलिंग दल रवाना, सैन्य अधिकारियों ने दिखाई हरी झंडी

यूथ हॉस्टल्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की राजस्थान राज्य शाखा के तत्वावधान में आयोजित नेशनल तनोट लोंगेवाला डेजर्ट साइकिलिंग अभियान- 2025 के अंतिम दल को तनोट राय मंदिर परिसर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राजस्थान राज्य सचिव घनश्याम खत्री ने बताया कि अंतिम दल गत 30 दिसंबर को दोपहर तक तनोट राय मंदिर स्थित हायर कैम्प पहुंचा।राज्य चेयरमैन रतनसिंह भाटी बालाणा ने बताया कि साइकिलिस्टों को नियमानुसार सीमा सुरक्षा बल की अनुमति लेकर भारत–पाक सीमा का दर्शन कराया गया। इस दौरान प्रतिभागियों ने सीमांत क्षेत्र की भौगोलिक और सामरिक विशेषताओं को नजदीक से देखा। डेजर्ट साइकिलिंग कार्यक्रम के फील्ड डायरेक्टर मेहबूब सांवरा ने बताया कि 31 दिसंबर की सुबह तनोट राय मंदिर से साइकिलिस्टों को लोंगेवाला वॉर म्यूजियम के लिए रवाना करने का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में डिप्टी कमांडेंट प्रहलादसिंह शेखावत मुख्य अतिथि रहे, जबकि अध्यक्षता इंस्पेक्टर राजाराम विश्नोई ने की। इस अवसर पर सब-इंस्पेक्टर कानाराम भी उपस्थित रहे।
कैम्प लीडर बृजेश आचार्य ने अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया और स्मृतिचिन्ह भेंट किए। कैम्प लीडर बृजेश कुमार और गौतम शर्मा ने बताया कि साइकिलिस्टों का उत्साहवर्धन करते हुए दल को हरी झंडी दिखाकर आगे के लिए रवाना किया गया। राजस्थान राज्य शाखा अध्यक्ष हसनाराम ने बताया कि साइकिलिस्टों का दल 31 दिसंबर को रामगढ़ में रात्रि विश्राम करेगा। नववर्ष की सुबह दल बैस कैम्प बॉर्डर होम गार्ड पहुंचेगा, जहां रात्रि में कैम्प फायर आयोजित कर सभी साइकिलिस्टों को प्रमाण पत्र और स्मृतिचिन्ह देकर सम्मानित किया जाएगा। राज्य सचिव घनश्याम खत्री ने बताया कि नेशनल फैमिली कैम्पिंग के अंतिम दल को भी 1 जनवरी 2026 की रात्रि कैम्प फायर में सम्मानित किया जाएगा।
बड़ी खबरेंView All
जैसलमेर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग