राजस्थान श्रीअन्न उत्पादन में नंबर-1, लेकिन स्टार्टअप और प्रोसेसिंग यूनिट्स में पिछड़ा

बाड़मेर: राजस्थान मोटा अनाज (मिलेट्स) का 5395.64 हजार टन उत्पादन करके देश में अग्रणी राज्य है। लेकिन केवल पांच नए स्टार्टअप कर पीछे की पंक्ति में खड़ा है। देश भर में मिलेट्स आधारित 151 स्टार्टअप शुरू हुए हैं।
राजस्थान में बाजरा, ज्वार, मक्का, छोटा बाजरा और धान का मुख्यतया उत्पादन हो रहा है। देश से 121.37 मीट्रिक टन मिलेट्स का निर्यात हुआ, करीब 80 फीसदी राजस्थान का हिस्सा है। इसके बावजूद मिलेट्स के स्टार्टअप को लेकर राज्य में स्थिति ठीक नहीं है।
भीलवाड़ा, नागौर, अलवर, बाड़मेर और जोधपुर बाजरा उत्पादन में अग्रणी हैं, परंतु प्रोसेसिंग यूनिट्स नहीं है। यहां से कर्नाटक, महाराष्ट्र, और गुजरात में उत्पादन कम होने के बावजूद प्रसंस्करण यूनिट्स ज्यादा हैं। कुकीज, बर्गर पैटी, बिस्किट, हेल्थ ड्रिंक, बेबी फूड और पॉपकॉर्न जैसे उत्पाद भी बना रहे हैं।
-श्रीअन्न उत्पादन में भारत विश्व में अव्वल : 38.4 प्रतिशत
-भारत का कुल उत्पादन : 180.15 लाख टन
-राजस्थान का कुल उत्पादन : 5395.64 हजार टन
-महंगी बिजली पानी की सीमित उपलब्धता
-निवेश में सुस्ती
-छोटे किसानों के पास पूंजी और तकनीक की कमी
-बैंक लोन की जटिल प्रक्रिया
-एक छोटी यूनिट (50 टन/दिन) की लागत 2-3 करोड़ रुपए
तेलंगाना में 43, महाराष्ट्र 18, मध्यप्रदेश 16 और तमिलनाडु 15 स्टार्टअप शुरू हो गए और अन्य राज्य में 10 से कम हैं।
-राजस्थान 5395.64
-महाराष्ट्र 2558.03
-कर्नाटक 2278.59
-उत्तर प्रदेश 2158.10
-गुजरात 1348.09
-हरियाणा 1261.72
-मध्यप्रदेश 1145.56
-तमिलनाडु 766
-आंध्रप्रदेश 417.89
-तेलंगाना 305.84
-उत्तराखण्ड 154.99
-ओड़िशा 58.90
-झारखंड 48.11
-अरुणाचल प्रदेश 20
-छत्तीसगढ़ 19.34
-नागालैण्ड 19.0
-बिहार 8.78
-पश्चिम बंगाल 6.05
-असम 5.15
-हिमाचल प्रदेश 2.24
-अन्य 75.61
-कुल 18014.63