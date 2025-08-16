राजस्थान के इस जिले में 4 बांधों का खेतों में पहुंचेगा पानी, 117 करोड़ लागत से हो रहे काम, जानें सच्चाई

राज्य सरकार की ओर से जिले के रेण का नाका बांध, बाडी मानसरोवर बांध, भावलिया बांध और सांकेड़ा बांध के जल तंत्र के विकास एवं सुदृढ़ीकरण के लिए कार्य करवाए जा रहे हैं। इन चारों बांधों से सौर ऊर्जा आधारित फव्वारा पद्धति से सिंचाई के लिए खेतों तक पानी पहुंचाया जाएगा। इसमें दो छोटे बांधों का निर्माण भी करवाया गया है। खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए पम्पिंग स्टेशन, पाइप लाइन बिछाने, सौर ऊर्जा संयत्र लगाने सहित कई कार्य करवाए जा रहे हैं। उक्त चारों कार्यो को पूरा करने की तय सीमा भी निकल गई है। लेकिन ठेकेदारों की लेटलतीफी और खेतों में खड़ी फसलों के कारण काम पूरा नहीं हो पाया है। विभाग की ओर से 70 से 80 प्रतिशत तक काम पूरा होने का दावा किया जा रहा है। ऐसे अब अगले साल 2026 में ही इन बांधों से सिंचाई के लिए खेतों तक पानी पहुंचने की उम्मीद की जा रही है।