6 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बाड़मेर

प्रेम संबंध में सरहद पार: गर्लफ्रेंड से मिलने भारत में घुसा पाकिस्तानी आशिक, सोशल मीडिया के जरिए हुआ था इश्क

पाकिस्तान के थारपारकर का 24 वर्षीय युवक हिंदाल प्रेमिका से मिलने सीमा पार कर बाड़मेर आ गया। जाटों की बेरी क्षेत्र में BSF ने उसे बिना हथियार पकड़ा। पूछताछ में प्रेम कहानी सामने आई। पुलिस हिरासत में रखकर अब उसे वापस पाकिस्तान भेजने की प्रक्रिया शुरू की गई है।

2 min read
Google source verification

बाड़मेर

image

Arvind Rao

Dec 06, 2025

Pakistani lover came to Barmer

हिंदाल (फोटो- पत्रिका)

बाड़मेर: राजस्थान के रेगिस्तान में एक अनोखी घटना ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। पाकिस्तान के थारपारकर जिले का 24 वर्षीय युवक हिंदाल अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए अंतरराष्ट्रीय सीमा लांघकर भारत आ पहुंचा।

बता दें कि यह घटना किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं लगती, लेकिन हकीकत में बीएसएफ ने उसे जैसे ही भारतीय सीमा में घुसते पाया, तुरंत हिरासत में ले लिया। अब वह बाड़मेर पुलिस की कस्टडी में है और जांच एजेंसियां उसकी मंशा और पूरे घटनाक्रम की विवेचना कर रही हैं।

रात के अंधेरे में सीमा लांघी, गायों के बाड़े में छिपा मिला

यह घटना 26 नवंबर की रात सामने आई। सेड़वा क्षेत्र के जाटों की बेरी इलाके में बीएसएफ की पेट्रोलिंग टीम ने संदिग्ध हलचल देखी। जवानों ने इलाके की तलाशी ली तो उन्हें एक गायों के बाड़े में छिपा हुआ युवक मिला। कपड़े धूल-मिट्टी से सने थे, हाथ-पैर पर खरोंचे साफ दिख रही थीं और चेहरा साफ तौर पर डरा हुआ।

पहले सुरक्षा बलों को शक हुआ कि कहीं यह कोई जासूसी या घुसपैठ का मामला तो नहीं। लेकिन जब युवक से पूछताछ शुरू हुई, तो कहानी बिल्कुल अलग निकली। यह युवक हथियारों या किसी संदिग्ध सामग्री के साथ नहीं, बल्कि केवल एक मोबाइल फोन और थोड़े से पाकिस्तानी रुपए लेकर सीमा पार आया था।

सोशल मीडिया पर हुई दोस्ती

पूछताछ में हिंदाल ने स्वीकार किया कि वह थारपारकर के नयातला गांव का निवासी है और उसकी दोस्ती सोशल मीडिया पर भारत की एक लड़की से हुई थी। बातचीत बढ़ते-बढ़ते दोनों में प्रेम हो गया। युवक ने बताया कि लड़की के परिवार की नाराजगी और आपत्तियों के बावजूद वह उससे मिलने के लिए बेचैन था। इसी वजह से उसने जोखिम उठाकर रात में कंटीले तारों के नीचे से रास्ता निकालते हुए पैदल सीमा पार की।

युवक के मुताबिक, वह काफी समय से अपनी प्रेमिका से मिलने की कोशिश कर रहा था और अंततः भावनाओं में बहकर वह बिना किसी योजना और सुरक्षा की चिंता के भारतीय सीमा में प्रवेश कर गया।

सीमा के गांवों के लोग बताते हैं, कई बार मोबाइल नेटवर्क पाकिस्तान से भारत और भारत से पाकिस्तान में चला जाता है। इसी वजह से अनजाने में ही दोनों ओर के युवाओं की दोस्ती और बातचीत शुरू हो जाती है। कई बार यह संपर्क दोस्ती से बढ़कर प्रेम में बदल जाता है। हिंदल का मामला भी कुछ ऐसा ही प्रतीत हो रहा है।

दो साल पुराना नहीं, लेकिन पहली बार भी नहीं

बीएसएफ अधिकारियों का कहना है कि सरहद पर रहते हुए वे हर तरह की स्थिति के लिए तैयार रहते हैं। कई बार प्रेम या भावनाओं में बहकर युवक सीमा पार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सुरक्षा के नजरिए से हर घुसपैठ को गंभीरता से लिया जाता है। शुरुआती जांच में हिंदल के पास कोई हथियार, नक्शा या संदिग्ध सामग्री नहीं मिली है, जिससे यह स्पष्ट है कि उसका इरादा केवल प्रेमिका से मिलने का था।

अब वतन वापसी की प्रक्रिया शुरू

पूछताछ पूरी होने के बाद बाड़मेर पुलिस ने आधिकारिक प्रक्रिया शुरू कर दी है। पुलिस ने बीएसएफ डीआईजी को पत्र भेजकर युवक की वतन वापसी के लिए मंजूरी मांगी है। यदि बीएसएफ और पाक रेंजर्स के बीच फ्लैग मीटिंग में सहमति बनती है, तो आवश्यक दस्तावेजों के बाद उसे औपचारिक रूप से पाकिस्तान को सौंप दिया जाएगा।

ये भी पढ़ें

सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल ने अफसरों को फटकारा, बोले- बैठक में क्या समोसा खाने आते हो, कलक्टर टीना डाबी से भी पूछा सवाल
बाड़मेर
Barmer Disha meeting

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

06 Dec 2025 01:47 pm

Hindi News / Rajasthan / Barmer / प्रेम संबंध में सरहद पार: गर्लफ्रेंड से मिलने भारत में घुसा पाकिस्तानी आशिक, सोशल मीडिया के जरिए हुआ था इश्क

बड़ी खबरें

View All

बाड़मेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान में ‘आक’ का पौधा बनेगा कमाई का नया जरिया, ग्रामीणों के लिए खुलेंगे रोजगार के द्वार

Aak plant
बाड़मेर

बाड़मेर में SDM और प्रधान के बीच तीखी नोकझोंक, एसडीएम बोले- आप कहो आसमान के तारे तोड़ लाओ, तो मैं कहां से लाकर दूंगा

SDM Keshav Kumar Meena and Pradhan Bijalaram Chauhan
बाड़मेर

राजस्थान की जज भड़कीं: बोलीं- स्कूल बस में बच्चों को जानवरों से भी बदतर तरीके से ठूंसा, हादसा हो जाए तो जिम्मेदारी कौन लेगा?

Barmer Judge Krishna Gupta slams schools
बाड़मेर

Barmer: जोधपुर-उदयपुर में वकीलों से विवाद के बाद अब डॉक्टर का विवाद, गलत जांच करने पर थानेदार सस्पेंड

Rajasthan Police
बाड़मेर

Rajasthan: घर से भागा प्रेमी जोड़ा, डर के मारे टांके में कूदा, युवती की मौत, युवक की हालत गंभीर

Lover couple, Lover couple suicide, Lover couple suicide in Barmer, Lover couple suicide in Rajasthan, Barmer news, Rajasthan news
बाड़मेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.