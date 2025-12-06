प्रेम संबंध में सरहद पार: गर्लफ्रेंड से मिलने भारत में घुसा पाकिस्तानी आशिक, सोशल मीडिया के जरिए हुआ था इश्क

हिंदाल (फोटो- पत्रिका)
बाड़मेर: राजस्थान के रेगिस्तान में एक अनोखी घटना ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। पाकिस्तान के थारपारकर जिले का 24 वर्षीय युवक हिंदाल अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए अंतरराष्ट्रीय सीमा लांघकर भारत आ पहुंचा।
बता दें कि यह घटना किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं लगती, लेकिन हकीकत में बीएसएफ ने उसे जैसे ही भारतीय सीमा में घुसते पाया, तुरंत हिरासत में ले लिया। अब वह बाड़मेर पुलिस की कस्टडी में है और जांच एजेंसियां उसकी मंशा और पूरे घटनाक्रम की विवेचना कर रही हैं।
यह घटना 26 नवंबर की रात सामने आई। सेड़वा क्षेत्र के जाटों की बेरी इलाके में बीएसएफ की पेट्रोलिंग टीम ने संदिग्ध हलचल देखी। जवानों ने इलाके की तलाशी ली तो उन्हें एक गायों के बाड़े में छिपा हुआ युवक मिला। कपड़े धूल-मिट्टी से सने थे, हाथ-पैर पर खरोंचे साफ दिख रही थीं और चेहरा साफ तौर पर डरा हुआ।
पहले सुरक्षा बलों को शक हुआ कि कहीं यह कोई जासूसी या घुसपैठ का मामला तो नहीं। लेकिन जब युवक से पूछताछ शुरू हुई, तो कहानी बिल्कुल अलग निकली। यह युवक हथियारों या किसी संदिग्ध सामग्री के साथ नहीं, बल्कि केवल एक मोबाइल फोन और थोड़े से पाकिस्तानी रुपए लेकर सीमा पार आया था।
पूछताछ में हिंदाल ने स्वीकार किया कि वह थारपारकर के नयातला गांव का निवासी है और उसकी दोस्ती सोशल मीडिया पर भारत की एक लड़की से हुई थी। बातचीत बढ़ते-बढ़ते दोनों में प्रेम हो गया। युवक ने बताया कि लड़की के परिवार की नाराजगी और आपत्तियों के बावजूद वह उससे मिलने के लिए बेचैन था। इसी वजह से उसने जोखिम उठाकर रात में कंटीले तारों के नीचे से रास्ता निकालते हुए पैदल सीमा पार की।
युवक के मुताबिक, वह काफी समय से अपनी प्रेमिका से मिलने की कोशिश कर रहा था और अंततः भावनाओं में बहकर वह बिना किसी योजना और सुरक्षा की चिंता के भारतीय सीमा में प्रवेश कर गया।
सीमा के गांवों के लोग बताते हैं, कई बार मोबाइल नेटवर्क पाकिस्तान से भारत और भारत से पाकिस्तान में चला जाता है। इसी वजह से अनजाने में ही दोनों ओर के युवाओं की दोस्ती और बातचीत शुरू हो जाती है। कई बार यह संपर्क दोस्ती से बढ़कर प्रेम में बदल जाता है। हिंदल का मामला भी कुछ ऐसा ही प्रतीत हो रहा है।
बीएसएफ अधिकारियों का कहना है कि सरहद पर रहते हुए वे हर तरह की स्थिति के लिए तैयार रहते हैं। कई बार प्रेम या भावनाओं में बहकर युवक सीमा पार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सुरक्षा के नजरिए से हर घुसपैठ को गंभीरता से लिया जाता है। शुरुआती जांच में हिंदल के पास कोई हथियार, नक्शा या संदिग्ध सामग्री नहीं मिली है, जिससे यह स्पष्ट है कि उसका इरादा केवल प्रेमिका से मिलने का था।
पूछताछ पूरी होने के बाद बाड़मेर पुलिस ने आधिकारिक प्रक्रिया शुरू कर दी है। पुलिस ने बीएसएफ डीआईजी को पत्र भेजकर युवक की वतन वापसी के लिए मंजूरी मांगी है। यदि बीएसएफ और पाक रेंजर्स के बीच फ्लैग मीटिंग में सहमति बनती है, तो आवश्यक दस्तावेजों के बाद उसे औपचारिक रूप से पाकिस्तान को सौंप दिया जाएगा।
बड़ी खबरेंView All
बाड़मेर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग