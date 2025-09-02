दलहन उत्पादन में राजस्थान देश में तीसरे नम्बर पर, लेकिन स्टार्टअप में है सुस्त, गुजरात-महाराष्ट्र ले रहे मौज

चना और मसूर रबी में उत्पादित होती है। मूंग, मोठ, अरहद और चवला मुख्य दालें हैं। पश्चिमी राजस्थान और कोटा में मसूर की खेती बड़ी मात्रा में होती है। पूरे राज्य में करीब 38 लाख हेक्टेयर में इसकी खेती होती है, जिससे यह क्षेत्र दलहन उत्पादन में अग्रणी है। उड़द की खेती 5.5 लाख हेक्टेयर में की जाती है, विशेषकर सवाईमाधोपुर में जहां इसकी खेती 40,000 हेक्टेयर में की जाती है। पश्चिमी राजस्थान में मूंग, मोठ बड़ी मात्रा में उत्पादित हो रहा है।