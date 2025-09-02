Trump Tariff : राजस्थान के निर्यातकों ने नहीं मानी हार, ट्रम्प टैरिफ का निकाला नया तोड़

Trump Tariff in Rajasthan : अमरीका की ओर से 50 फीसदी टैरिफ का झटका राजस्थान के निर्यातकों को गहरे तक लगा है। यूनिटों में 6000 करोड़ का माल फंसा पड़ा है, लेकिन हार मानने के बजाय निर्यातकों ने मोर्चा खोल दिया है। शहरों में अचानक गारमेंट, हैंडीक्राफ्ट और लेदर गुड्स के चुनिंदा फैक्टरी आउटलेट्स पर सेल के साथ-साथ प्रदर्शनियों में एक्सपोर्ट का माल आने लगा है। जिन शोरूमों में पहले निर्यात का चमकदार माल बाहर नहीं दिखता था, वहां अब 'स्पेशल डिस्काउंट' के बोर्ड लटके हैं। यहां तक कि ओवर और डेड स्टॉक तक सड़क किनारे बिक रहा है।