Trump Tariff : राजस्थान में निर्यात आधारित उद्योगों पर भारी संकट, केंद्र सरकार से तुरंत राहत पैकेज की मांग

जिला - निर्यात उद्योग - यूनिटें - रोजगार - टैरिफ के बाद क्या

भीलवाड़ा - स्पिनिंग—यार्न - 19 - 40,000 - यार्न निर्यात बढ़ेगा

कोटा - कोटा स्टोन—सैंड स्टोन - 50 - 5000 - 200 करोड़ का कारोबार प्रभावित

उदयपुर - क्वाट्र्स—मार्बल - 115 - 10000 - 3000 करोड़ का निर्यात प्रभावित

राजसमंद - मार्बल - 100 - 8000 - 2000 करोड़ का कारोबार प्रभावित

जोधपुर - हैंडीक्राफ्ट - फर्नीचर - 1000 - 3,00,000 - 2500 करोड़ का निर्यात प्रभावित।