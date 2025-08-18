रामदेवरा नेत्र कुंभ 2025: प्रदेश में पहली बार अनूठा आयोजन, 33 दिन में 1.25 लाख लोगों की आंखों की होगी जांच, 11 हजार मरीजों का होगा ऑपरेशन

देशभर से आए 100 से अधिक नेत्र विशेषज्ञ और तकनीशियन यहां न केवल आंखों की जांच कर रहे हैं, बल्कि मौके पर ही चश्मे बनाकर बांट रहे हैं। खास बात यह है कि गरीब, किसान, श्रमिक और महिलाएं जो एक साधारण चश्मे का खर्च नहीं उठा सकते, उन्हें यह सुविधा मुफ्त मिल रही है। समदृष्टि क्षमता विकास एवं अनुसंधान मंडल (सक्षम) संगठन की ओर से चलाया जा रहा यह नेत्र कुंभ 2 सितंबर तक चलेगा। इन 33 दिन के दौरान 1.25 लाख लोगों की आंखों की जांच, 1.10 लाख को चश्मों का वितरण और 11 हजार लोगों की आंखों के ऑपरेशन का लक्ष्य रखा गया है।