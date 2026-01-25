बाड़मेर पुलिस के चार ‘हीरो’ बने मिसाल: कोई खामोश शेर तो कोई अपराधियों का काल, नशे के नेटवर्क की कमर तोड़ी

सेड़वा थाने में पदस्थापित कांस्टेबल मनोहर सिंह ने उस वक्त इतिहास रच दिया, जब सेड़वा के धोलकिया क्षेत्र में गुपचुप तरीके से चल रही एमडी ड्रग्स फैक्ट्री को बेनकाब किया। किसी को भनक तक नहीं लगी थी कि सीमांत इलाके में नशे का इतना बड़ा खेल चल रहा है।