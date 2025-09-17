राजस्थान में SI भर्ती मामले पर DGP राजीव शर्मा का सख्त बयान, कहा- दोषी को बख्शा नहीं जाएगा

पुलिस महानिदेशक राजीव शर्मा दो दिवसीय दौरे पर सीमावर्ती जिले बाड़मेर पहुंचे। यहां उन्होंने पत्रकार वार्ता में साफ किया कि ईमानदार और पारदर्शी अधिकारी ही फील्ड पोस्टिंग पाएंगे। जिन पर आरोप साबित होते हैं, उन्हें फील्ड से हटा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पुलिस को आवश्यक बजट और संसाधन मिल रहे हैं। जहां जरूरत है वहां पुलिसकर्मियों के लिए आवास निर्माण कार्य भी चल रहा है।
एसआई भर्ती पर उन्होंने कहा कि हर शिकायत की गंभीरता से जांच होगी। यदि कोई भी व्यक्ति गड़बड़ी में लिप्त पाया गया, तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। चौहटन थानाधिकारी पर लगे मारपीट के आरोप पर कहा कि इसकी भी निष्पक्ष जांच होगी, हर पीड़ित के साथ न्याय होगा।
उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर से सटे सरहदी इलाके हमेशा से ही संवेदनशील रहे हैं। यहां औद्योगिकरण बढ़ने के साथ सुरक्षा और अपराध से जुड़ी चुनौतियां भी बढ़ी हैं। इन हालात में पुलिस तंत्र को और सशक्त बनाकर लोगों का विश्वास कायम रखना हमारी प्राथमिकता है।
उन्होंने कहा कि यहां भौगोलिक स्थिति के साथ ही 100 गांव सीधे अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर से जुड़े हैं, यहां पुलिस विशेष फोकस रखती है। इन क्षेत्रों में मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए लगातार सख्त कार्रवाई हो रही है। एनडीपीएस एक्ट के तहत तस्करों को न सिर्फ गिरफ्तार किया जा रहा है बल्कि उनकी संपत्तियां तक जब्त और सील की जा रही हैं। युवाओं को नशे से बचाने के लिए पुलिस नवाचार और जागरूकता अभियान चला रही है।
पुलिस खेलकूद गतिविधियों और सीएलजी बैठकों के जरिए युवाओं को जोड़ रही है। पुलिस युवाओं को गाइड करेगी ताकि वे समाज के निर्माण में सकारात्मक भूमिका निभा सकें।
डीजीपी ने कहा कि महिला और दलित अत्याचार के मामलों में पुलिस की नीति स्पष्ट है, तत्काल और सख्त कार्रवाई। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ महीनों में ऐसे मामलों में कमी आई है, जो पुलिस और समाज के संयुक्त प्रयासों का नतीजा है।
राज्यभर में बढ़ते साइबर अपराधों पर डीजीपी ने कहा कि प्रत्येक जिले में साइबर थाने स्थापित किए गए हैं। फिलहाल संसाधन और प्रशिक्षित जनशक्ति की कमी है, लेकिन इन्हें जल्द तकनीकी रूप से सशक्त किया जाएगा। साइबर अपराधियों के नेटवर्क और गिरोहों पर राज्य स्तर पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। उद्देश्य यह है कि हर पीडि़त को तत्काल राहत मिले और अपराधियों को पकडकऱ कानून के दायरे में लाया जाए।
पुलिस की प्रभावशीलता जनता से जुड़ाव में है। बीट प्रणाली को मजबूत किया जाएगा, ताकि हर थाना स्तर पर स्टाफ क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभा सके। पुलिस का भरोसा जनता के बीच कायम रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि अपराध रोकथाम में जनता की भूमिका अहम है।