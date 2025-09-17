राजस्थान में SI भर्ती मामले पर DGP राजीव शर्मा का सख्त बयान, कहा- दोषी को बख्शा नहीं जाएगा

उन्होंने कहा कि यहां भौगोलिक स्थिति के साथ ही 100 गांव सीधे अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर से जुड़े हैं, यहां पुलिस विशेष फोकस रखती है। इन क्षेत्रों में मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए लगातार सख्त कार्रवाई हो रही है। एनडीपीएस एक्ट के तहत तस्करों को न सिर्फ गिरफ्तार किया जा रहा है बल्कि उनकी संपत्तियां तक जब्त और सील की जा रही हैं। युवाओं को नशे से बचाने के लिए पुलिस नवाचार और जागरूकता अभियान चला रही है।