Rajasthan Crime: प्रेमिका की हत्या से पहले यूट्यूब से सबूत मिटाना सीखा, पलंग जलाया; आरोपी शिक्षक का शॉकिंग खुलासा

बाड़मेर। शिवनगर में झुंझुनूं निवासी एक महिला की हत्या के मामले में आरोपी शिक्षक ने पुलिस रिमांड में हत्या की वारदात का खुलासा किया है। आरोपी ने महिला सुपरवाइजर मुकेश कुमारी की लाठी व सरिए से हत्या कर सबूत मिटाने के प्रयास की बात स्वीकार की है। गौरतलब है कि आरोपी को पुलिस ने न्यायालय में पेश कर रिमांड पर लिया था।
झुंझुनूं निवासी महिला मुकेश कुमारी की हत्या के मामले में रीको थाना पुलिस को आरोपी शिक्षक मानाराम निवासी चवा ने पूछताछ में बताया कि हत्या के बाद शव को ठिकाने लगाने की योजना बनाई और खून के धब्बे मिटाने के लिए घर के फर्श को पानी से साफ किया। जिस पलंग पर हत्या की थी उसे जलाकर सबूत मिटाने की कोशिश की।
इसके बाद मृतका के शव को कार में बैठाया जिससे वारदात को सड़क हादसे का रूप दे सके। हालांकि आरोपी को कार चलानी नहीं आती थी। कार स्टार्ट करके कुछ मीटर चलाने के बाद ही झाडिय़ों में फंस गई। इसके बाद वह घबरा गया और कार व शव को वहीं छोडकऱ फरार हो गया।
पुलिस ने बताया कि मृतका मुकेश कुमारी आरोपी पर बार-बार शादी का दबाव बना रही थी। इसी कारण उसने यह कदम उठाया। आरोपी पढ़ा-लिखा था और उसने शव ठिकाने लगाने के तरीके यूट्यूब पर देखे थे। फिल्मी स्टाइल में वारदात को अंजाम देने की कोशिश की, लेकिन घबराहट और अनुभव की कमी से सब नाकाम रहा।
पुलिस ने 16 सितंबर को आरोपी को गिरफ्तार किया। 17 सितंबर को कोर्ट में पेश कर पीसी रिमांड पर लिया गया। 19 सितंबर को फिर एक दिन का रिमांड लिया गया। शनिवार को रिमांड अवधि पूरी होने पर आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।