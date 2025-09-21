Rajasthan Crime: प्रेमिका की हत्या से पहले यूट्यूब से सबूत मिटाना सीखा, पलंग जलाया; आरोपी शिक्षक का शॉकिंग खुलासा

बाड़मेर। शिवनगर में झुंझुनूं निवासी एक महिला की हत्या के मामले में आरोपी शिक्षक ने पुलिस रिमांड में हत्या की वारदात का खुलासा किया है। आरोपी ने महिला सुपरवाइजर मुकेश कुमारी की लाठी व सरिए से हत्या कर सबूत मिटाने के प्रयास की बात स्वीकार की है। गौरतलब है कि आरोपी को पुलिस ने न्यायालय में पेश कर रिमांड पर लिया था।