बॉर्डर पर कई साल से बंद हैं रेलवे के ये चार स्टेशन, कभी यहां रुकती थी ट्रेनें, आज हो गए खंडहर

युवा बेरोजगार टिकट बेचने को तैयार

जिला सरपंच संघ अध्यक्ष हिन्दूसिह तामलोर ने बताया कि यदि रेलवे प्रशासन अनुमति प्रदान करे तो आबादी गावों के पास खड़ीन, तामलोर व जैसिन्धर गाव मे ग्राम पंचायत की ओर से भवन (रेल स्टेशन) व टिकट विक्रय के लिए युवा बेरोजगार उपलब्ध करवाने को तैयार है। पुराने समय से बंद इन स्टेशनों पुन: प्रारंभ किया जाना आम ग्रामीण जनता के हित में है। स्थानीय गांव के ग्रामीण युवा बेरोजगार टिकट संग्रह टिकट बेचने के लिए भी तैयार है। ऐसे में भारत सरकार को इन बंद रेलवे स्टेशनों को पुनर्जीवित कर प्रारंभ किया जाना चाहिए।वर्तमान में रेल के करीब होते हुए भी यह ग्रामीण इस सुविधा से वंचित है।