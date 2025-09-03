Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बाड़मेर

बॉर्डर पर कई साल से बंद हैं रेलवे के ये चार स्टेशन, कभी यहां रुकती थी ट्रेनें, आज हो गए खंडहर

बाड़मेर-मुनाबाव के बीच लंबे समय से बंद पड़े हैं खड़ीन, तामलोर, लीलमा, जैसिंधर रेलवे स्टेशन

बाड़मेर

Yogendra Kumar Sen

Sep 03, 2025

बाड़मेर और मुनाबाव के बीच वीरान पड़ा लीलमा रेलवे स्टेशन।

गडरारोड (बाड़मेर). अमृत भारत योजना के अंतर्गत देश के अंतिम सरहदी रेलवे लाइन बाड़मेर से मुनाबाव के बीच रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प हो रहा है। अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ नए स्टेशन भवन का निर्माण किया जा रहा है। ऐसे में बॉर्डर के रेलवे स्टेशन खड़ीन, तामलोर, लीलमा, जैसिंधर स्टेशन जो अभी पूरी तरह खंडहर, उजाड़ हो गए हैं, इनको भी अमृत भारत योजना में शामिल करने की जरूरत है। खड़ीन और तामलोर में रेल का ठहराव भी बंद है। भारत-पाक सीमा के नजदीक यह भवन सुरक्षा की दृष्टि से भी जोखिम भरे साबित हो सकते हैं।

पहले हुआ था पलायन, अब विकास:
पूर्व विधायक हरीसिंह सोढ़ा बताते हैं कि आजादी से पूर्व बने इन रेलवे स्टेशनों के आसपास घनी आबादी थी। व्यापारिक बाजार भी चलते थे, बीच के कालखंड में भारत-पाक विभाजन, 1965,71 के भारत-पाकिस्तान युद्ध और लगातार अकाल की विभीषिका के कारण कई लोग यहां से पलायन कर गए। लेकिन बाद में धीरे धीरे परिस्थितियां अनुकूल होने लगी। क्षेत्र में भूगर्भीय परिवर्तन गडरारोड़ के आसपास अथाह जल भंडार मिला और ट्यूबवेल से सिंचाई होने लगी। वहीं केंद्र-राज्य सरकार के बेहतर विकास योजनाओं से लोगों का पलायन रुका कई लोग वापस आकर बसने लगे। आबादी विस्तार के बाद ढाणी से गांव, गांव से बड़े कस्बे, शहर बन गए हैं।

युवा बेरोजगार टिकट बेचने को तैयार
जिला सरपंच संघ अध्यक्ष हिन्दूसिह तामलोर ने बताया कि यदि रेलवे प्रशासन अनुमति प्रदान करे तो आबादी गावों के पास खड़ीन, तामलोर व जैसिन्धर गाव मे ग्राम पंचायत की ओर से भवन (रेल स्टेशन) व टिकट विक्रय के लिए युवा बेरोजगार उपलब्ध करवाने को तैयार है। पुराने समय से बंद इन स्टेशनों पुन: प्रारंभ किया जाना आम ग्रामीण जनता के हित में है। स्थानीय गांव के ग्रामीण युवा बेरोजगार टिकट संग्रह टिकट बेचने के लिए भी तैयार है। ऐसे में भारत सरकार को इन बंद रेलवे स्टेशनों को पुनर्जीवित कर प्रारंभ किया जाना चाहिए।वर्तमान में रेल के करीब होते हुए भी यह ग्रामीण इस सुविधा से वंचित है।

ग्रामीणों को मिलेगा रेल सुविधा का फायदा
प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत सभी गांव ढाणी जुड़ गए हैं। सीमावर्ती क्षेत्र में हुए विकास कार्य, सुविधाओं में विस्तार होने से लोगों का पलायन रुक गया हैं। ऐसे में अब रेलवे को भी सभी बंद रेलवे स्टेशन पुन: शुरू करके ग्रामीणों को रेल के दो फेरों का लाभ उन्हें भी दिया जाना चाहिए। वर्तमान में यह स्टेशन आबादी गांव से एक- दो किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, ऐसे में आबादी क्षेत्र के पास नए स्टेशनों का निर्माण किया जा सकता है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

03 Sept 2025 06:59 pm

Hindi News / Rajasthan / Barmer / बॉर्डर पर कई साल से बंद हैं रेलवे के ये चार स्टेशन, कभी यहां रुकती थी ट्रेनें, आज हो गए खंडहर

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट