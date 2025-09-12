Rajasthan Politcs: बाड़मेर में BJP नेता का पोस्टर वायरल, खुद को बताया ‘शिव MLA’; बढ़ी सियासी गर्मी

हालांकि, शिव विधानसभा सबसे ज्यादा चर्चा में है। यहां रविन्द्र सिंह भाटी के विधायक होने के बावजूद स्वरूप सिंह खारा की सक्रियता के चलते वो लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। उन्होंने न केवल शिव, बल्कि पूरे बाड़मेर-जैसलमेर क्षेत्र में पावर सेंटर के रूप में उभरे हैं। उनके निवास पर हमेशा लोगों की भीड़ रहती है। लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए उनसे संपर्क करते हैं।