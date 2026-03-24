Rajasthan Crime News : ‘सरकारी शिक्षक’ प्रेमी के साथ पत्नी ने पति को उतारा मौत के घाट, ऐसे हुआ ‘मर्डर’ का खुलासा

पश्चिमी राजस्थान के बालोतरा जिले के गिड़ा थाना क्षेत्र में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। अवैध संबंधों के चलते एक 23 वर्षीय महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने 21 वर्षीय पति की गला घोंटकर हत्या कर दी। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि इस जघन्य अपराध में साथ देने वाला शख्स पेशे से एक सरकारी शिक्षक है।