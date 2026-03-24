Rajasthan Crime News : ‘सरकारी शिक्षक’ प्रेमी के साथ पत्नी ने पति को उतारा मौत के घाट, ऐसे हुआ ‘मर्डर’ का खुलासा

पश्चिमी राजस्थान के बालोतरा जिले के गिड़ा थाना क्षेत्र में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। अवैध संबंधों के चलते एक 23 वर्षीय महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने 21 वर्षीय पति की गला घोंटकर हत्या कर दी। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि इस जघन्य अपराध में साथ देने वाला शख्स पेशे से एक सरकारी शिक्षक है।
वारदात मालवा गोयलन गाँव की है। मृतक की पहचान महेंद्र मेघवाल (21) के रूप में हुई है। शुक्रवार की रात महेंद्र और उसकी पत्नी अनु देवी (23) के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। अगले दिन काफी देर तक जब महेंद्र अपने कमरे से बाहर नहीं निकला, तो परिजनों को चिंता हुई। कमरे में जाकर देखा तो महेंद्र खाट पर अचेत पड़ा था और उसकी गर्दन पर गहरे निशान थे।
गिड़ा थानाधिकारी दलपत सिंह चौधरी ने बताया कि महेंद्र और अनु की शादी करीब तीन साल पहले हुई थी, लेकिन उनके रिश्ते में शुरू से ही कड़वाहट थी।
महेंद्र के भाई की शिकायत पर पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज कर जांच शुरू की। संदेह के आधार पर पुलिस ने पत्नी अनु और शिक्षक अमरा राम को हिरासत में लेकर कड़ी पूछताछ की।
इस घटना ने शिक्षा जगत को भी शर्मसार किया है। बच्चों को सही रास्ता दिखाने वाला एक सरकारी शिक्षक ही एक निर्दोष की हत्या का सहभागी बन गया। स्थानीय लोगों में इस बात को लेकर भारी रोष है कि एक जिम्मेदार पद पर बैठा व्यक्ति इस तरह के अनैतिक और आपराधिक कृत्य में शामिल हुआ।
बालोतरा पुलिस अब इस मामले के तकनीकी साक्ष्यों को जुटाने में लगी है ताकि आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जा सके। पुलिस ने आमजन से अपील की है कि किसी भी प्रकार के पारिवारिक विवाद या अनैतिक गतिविधियों की सूचना समय रहते पुलिस को दें ताकि ऐसी घटनाओं को रोका जा सके।
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