8 जुआरी पुलिस के हत्थे चढ़े, मौके से 41 हजार रुपए कैश और ताश के पत्ते जब्त

जानकारी के मुताबिक, एसपी जगदीश डावर के निर्देश पर जिलेभर में अवैध रुपए से चल रहे जुआ, सट्टा और शराब के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक धीरज बब्बर और एसडीओपी आयुष कुमार अलावा के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी विक्रमसिंह बामनिया ने विशेष टीम गठित कर कार्रवाई की। मुखबिर से सूचना मिली थी कि नवलपुरा क्षेत्र में संगठित होकर जुआ खेला जा रहा है। इस पर पुलिस ने तत्काल दबिश दी और सभी आरोपियों को पकड़ लिया।



गिरफ्तार आरोपियों में काला पिता गन्नु (21), दीपक पिता छोगालाल (42), सुभाष पिता कालु (29), सुभाष पिता छगन (40), विजय पिता संतोष (30), असरफ पिता रफीक (49), शैलेन्द्र पिता सुरेश (40) और लालु पिता कैलाश (30) शामिल हैं। सभी राजपुर क्षेत्र के विभिन्न मोहल्लों के निवासी हैं। पुलिस को आरोपियों के पास से 41,000 रुपए कैश और 52 ताश के पत्ते जब्त किए गए। इनके खिलाफ अपराध क्र. 591/25 धारा 13 जुआ एक्ट और 112 बीएनएस के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है।