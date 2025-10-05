Patrika LogoSwitch to English

बड़वानी

एमपी में पकड़ाए तमिलनाडु में लूट करने वाले आरोपी, जब्त हुआ 10 करोड़ का सोना

MP News: मध्यप्रदेश की बड़वानी पुलिस ने तमिलनाडु में लूट की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

2 min read

बड़वानी

image

Himanshu Singh

Oct 05, 2025

MP News: तमिलनाडु के त्रिची जिले में हुई लूट की बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले फरार आरोपियों को बड़वानी जिले की नागलवाड़ी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 9 किलो 432 ग्राम सोनाए लाखों की नगदीए देशी पिस्टल और कारतूस जब्त किए। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मांगीलाल पिता कनाराम देवासी 22 वर्ष और विक्रम पिता रामनिवास जाट 19 वर्ष दोनों निवासी जोधपुर राजस्थान के रूप में हुई है।

पूरा मामला, 13 सितंबर की रात का बताया जा रहा है। थाना समयपुरा जिला त्रिची में फरियादी गुणावण्या पिता सुरेश, निवासी चेन्नई के साथ सात बदमाशों ने मिलकर हथियार की नोक पर 10 किलो सोना लूट लिया था। इस गिरोह में बनाराम, कैलाश हनुमान, मनीष, सोहेल खान, मांगीलाल और विक्रम शामिल थे। बदमाशों ने फरियादी को देशी पिस्टल अड़ाकर करोड़ों रुपए का सोना लूट लिया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस महानिरीक्षक इंदौर ग्रामीण अनुराग, पुलिस उप महानिरीक्षक खरगोन निमाड़ रेंज सिद्धार्थ बहुगुणा और पुलिस अधीक्षक जगदीश डावर ने पूरे जिले को अलर्ट कर दिया। इसके बाद अतिरिक्त एसपी धीरज बब्बर और एसडीओपी सेंधवा अजय वाघमारे के नेतृत्व में विशेष टीम गठित कर तलाश शुरू की गई।

बस से पकड़ाए दो आरोपी

एबी रोड सेंधवा पर आरटीओ बैरियर पर चेकिंग के दौरान पुलिस को दो संदिग्ध यात्री दिखे। पुलिस को देखते ही वह घबरा गए और उनकी हरकतें संदिग्ध लगीं। पुलिस टीम ने तत्काल उन्हें पकड़ा। पूछताछ और तलाशी में ये आरोपी मांगीलाल देवासी और विक्रम जाट निकले, जो कि फरार चल रहे थे। उनके बैग की तलाशी लेने पर पुलिस टीम दंग रह गई। काले रंग के बैग से भारी मात्रा में सोना और नगदी बरामद हुई। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से जो सामग्री बरामद कीए उसकी कीमत करीब 10 करोड़ रुपए आंकी गई है।

ये चीजें हुई बरामद

पुलिस ने सोने के 11 बिस्किट (कुल वजन 2 किलो 412 ग्राम), 176 सोने की चूडिय़ां : (कुल वजन 3 किलो 482 ग्राम), सोने की अंगूठियां (कुल वजन 646 ग्राम), सोने के ब्रेसलेट हार (कुल वजन 853 ग्राम) अन्य सोने के जेवर (कुल वजन 781 ग्राम), सोने के गले के हार (कुल वजन 1 किलो 258 ग्राम), 9 किलो 432 ग्राम सोना, 3,05,500 लाख रुपए कैश, देशी पिस्टल लोडेड, दो कारतूस, एक मोबाइल फोन (20 हजार कीमत) जब्त किए गए हैं।

पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकारा

पूछताछ में दोनों आरोपियों ने स्वीकार किया कि यह सारा सोना और नगदी त्रिची जिले के थाना समयपुरा की डकैती से प्राप्त हुआ है। तमिलनाडु पुलिस को सूचना दी गईए जिसने मौके पर पहुंचकर आरोपियों की पहचान पक्की की और उन्हें गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी।

Updated on:

05 Oct 2025 07:58 pm

Published on:

05 Oct 2025 07:56 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Barwani / एमपी में पकड़ाए तमिलनाडु में लूट करने वाले आरोपी, जब्त हुआ 10 करोड़ का सोना

बड़वानी

मध्य प्रदेश न्यूज़

