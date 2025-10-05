एमपी में पकड़ाए तमिलनाडु में लूट करने वाले आरोपी, जब्त हुआ 10 करोड़ का सोना

MP News: तमिलनाडु के त्रिची जिले में हुई लूट की बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले फरार आरोपियों को बड़वानी जिले की नागलवाड़ी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 9 किलो 432 ग्राम सोनाए लाखों की नगदीए देशी पिस्टल और कारतूस जब्त किए। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मांगीलाल पिता कनाराम देवासी 22 वर्ष और विक्रम पिता रामनिवास जाट 19 वर्ष दोनों निवासी जोधपुर राजस्थान के रूप में हुई है।



पूरा मामला, 13 सितंबर की रात का बताया जा रहा है। थाना समयपुरा जिला त्रिची में फरियादी गुणावण्या पिता सुरेश, निवासी चेन्नई के साथ सात बदमाशों ने मिलकर हथियार की नोक पर 10 किलो सोना लूट लिया था। इस गिरोह में बनाराम, कैलाश हनुमान, मनीष, सोहेल खान, मांगीलाल और विक्रम शामिल थे। बदमाशों ने फरियादी को देशी पिस्टल अड़ाकर करोड़ों रुपए का सोना लूट लिया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस महानिरीक्षक इंदौर ग्रामीण अनुराग, पुलिस उप महानिरीक्षक खरगोन निमाड़ रेंज सिद्धार्थ बहुगुणा और पुलिस अधीक्षक जगदीश डावर ने पूरे जिले को अलर्ट कर दिया। इसके बाद अतिरिक्त एसपी धीरज बब्बर और एसडीओपी सेंधवा अजय वाघमारे के नेतृत्व में विशेष टीम गठित कर तलाश शुरू की गई।