एमपी में ’20 लाख की रिश्वत’ मांगने वाले पूर्व सीईओ पर एफआईआर, लोकायुक्त ने की कार्रवाई

MP News: मध्यप्रदेश के बड़वानी जिले के पाटी जनपद पंचायत के पूर्व सीईओ निलेश नाग पर रिश्वतखोरी के गंभीर आरोप प्रमाणित पाए गए हैं। दरअसल, पूर्व सीईओ की तरफ से ग्राम पंचायत कंड्रा और लिंबी के सचिवों से निर्माण कार्यों की जांच दबाने की एवज में 10-10 लाख रुपए की रिश्वत मांगने पर लोकायुक्त इंदौर ने शुक्रवार को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम संशोधन 2018 की धारा 7 के तहत एफआईआर दर्ज कर मामला जांच में लिया है।