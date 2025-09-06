बड़वानी के पर्यटन स्थल पर ‘लैंडस्लाइड’, पहाड़ी से ‘बड़ी-बड़ी चट्टानें सड़क’ पर गिरी, VIDEO

MP News: मध्यप्रदेश के बड़वानी जिले की सीमा पर स्थित लोकप्रिय पर्यटन स्थल तोरणमाल में शनिवार को लैंडस्लाइड हो गई। जिसके चलते पहाड़ी से बड़ी-बड़ी चट्टानें सड़क पर आ गिरी। जिससे कई घंटों तक रास्ता बंद हो गया। सड़क मार्ग पर दोनों से वाहनों की लंबी कतारें लग गई। मौके पर पहुंचकर पुलिस और प्रशासन ने घंटों की मशक्कत के बाद आवागमन शुरु कराया।



बता दें कि, पर्यटन स्थल तोरणमाल मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित है। यह हिल प्रसिद्ध हिल स्टेशन है। यहां पर लोग बारिश और छुट्टियों के दिन लुत्फ उठाने आते हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि घटना के समय कई वाहन और पर्यटक बीच रास्ते में रुक गए थे। प्रशासन और पुलिस दल मौके पर पहुंचे और तुरंत राहत कार्य शुरू किया। बड़ी मशीनों की मदद से सड़क पर गिरी चट्टानों को हटाकर मार्ग आंशिक रूप से खोला गया। कुछ घंटों की मशक्कत के बाद आवागमन सामान्य हो सका।