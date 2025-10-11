Patrika LogoSwitch to English

बड़वानी

एमपी में करवाचौथ पर पत्नियों ने पतियों को गिफ्ट किया ‘हेलमेट’

MP News: मध्यप्रदेश के बड़वानी जिले में दो महिलाओं ने अपने पतियों को हेलमेट गिफ्ट किए हैं।

less than 1 minute read

बड़वानी

image

Himanshu Singh

Oct 11, 2025

mp news

MP News: हिंदू धर्म में करवा चौथ का व्रत महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं। ऐसा ही एक कुछ मामला मध्यप्रदेश के बड़वानी जिले से सामने आया है। जहां करवाचौथ के अवसर पर पत्नियों ने अपने पतियों को हेलमेट गिफ्ट किया है। इस दौरान पतियों ने यातायात नियमों का पालन करने की शपथ दिलाई।

दरअसल, सड़क हादसों में लगातार तेजी से बढ़ोत्तरी हो रही। अक्सर देखा जाता है कि इन हादसों में कई लोगों की मौत भी हो जाती है। इसी के चलते महिलाओं ने समाज में जगरूकता के उद्देश्य से पतियों की लंबी आयु की कामना की।

शहर की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में रहने वाली महिला ने अपने पति गिफ्ट में हेलमेट दिया। उनका मानना है कि हम जब भी अखबार या टीवी देखते हैं। अक्सर सड़क हादसों की खबर देखने को मिलती है। जिससे हमारी चिंता बनी रहती है। मैंने करवाचौथ पर पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा था। मैंने उन्हें ट्रैफिक नियमों का पालन करने की शपथ भी दिलाई है।

ऐसे ही दूसरी महिला ने भी अपने पति को हेलमेट गिफ्ट किया है। उन्होंने कहा मैंने अपने पति को शपथ दिलाई है कि वह तेज गति से वाहन न चलाएं।

संबंधित विषय:

mp news

Updated on:

11 Oct 2025 04:00 pm

Published on:

11 Oct 2025 03:46 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Barwani / एमपी में करवाचौथ पर पत्नियों ने पतियों को गिफ्ट किया ‘हेलमेट’

बड़वानी

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

