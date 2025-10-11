एमपी में करवाचौथ पर पत्नियों ने पतियों को गिफ्ट किया ‘हेलमेट’

MP News: हिंदू धर्म में करवा चौथ का व्रत महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं। ऐसा ही एक कुछ मामला मध्यप्रदेश के बड़वानी जिले से सामने आया है। जहां करवाचौथ के अवसर पर पत्नियों ने अपने पतियों को हेलमेट गिफ्ट किया है। इस दौरान पतियों ने यातायात नियमों का पालन करने की शपथ दिलाई।



दरअसल, सड़क हादसों में लगातार तेजी से बढ़ोत्तरी हो रही। अक्सर देखा जाता है कि इन हादसों में कई लोगों की मौत भी हो जाती है। इसी के चलते महिलाओं ने समाज में जगरूकता के उद्देश्य से पतियों की लंबी आयु की कामना की।



शहर की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में रहने वाली महिला ने अपने पति गिफ्ट में हेलमेट दिया। उनका मानना है कि हम जब भी अखबार या टीवी देखते हैं। अक्सर सड़क हादसों की खबर देखने को मिलती है। जिससे हमारी चिंता बनी रहती है। मैंने करवाचौथ पर पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा था। मैंने उन्हें ट्रैफिक नियमों का पालन करने की शपथ भी दिलाई है।



ऐसे ही दूसरी महिला ने भी अपने पति को हेलमेट गिफ्ट किया है। उन्होंने कहा मैंने अपने पति को शपथ दिलाई है कि वह तेज गति से वाहन न चलाएं।