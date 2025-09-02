सरकारी अस्पताल में डिस्चार्ज पेपर बनाने के लिए नर्स ने मांगी रिश्वत

MP News: मध्यप्रदेश के बड़वानी जिले के पाटी स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रिश्वत लेने का मामला सामने आया है। यहां पर स्टाफ नर्स प्रगति चौहान ने डिस्चार्ज पेपर बनाने के लिए परिजनों से 400 रुपए की मांग की। जिसके विरोध में जयस संगठन परिजनों के साथ अस्पताल पहुंचा और कार्रवाई के लिए आवेदन सौंपा।



पूरा मामला रविवार का बताया जा रहा है। जब होलगांव निवासी सुनीता चौहान को प्रसव पीड़ा हुई तो उसने एंबुलेंस में ही बच्चे को जन्म दिया। अस्पताल पहुंचने पर नर्स ने डिस्चार्ज करने के लिए पैसों की डिमांड रखी। परिजनों की ओर से पहले 250 सौ रुपए दिए गए, लेकिन नर्स ने मना कर दिया और डिस्चार्ज पेपर नहीं दिए। मजबूरी में आकर परिजनों ने 400 रुपए दिए।



जयस संगठन ने कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि आदिवासी क्षेत्र के लोगों के साथ अत्याचार किया जा रहा है। इधर, सीएचएमओ डॉ सुरेखा जमरे जांच करने की बात कही। साथ ही कहा कि स्टाफ नर्स की शिकायत को लेकर बीएमओ का पत्र प्राप्त हुआ है।