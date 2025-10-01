राजस्थान: 18 साल बाद इस नदी में आया पानी, ग्रामीणों में खुशी का माहौल

जयपुर। आंधी पंचायत समिति क्षेत्र के गांव नाभावाला में सैंथल सागर बांध से निकलने वाली सांवा नदी की रपट पर 18 साल बाद चादर चलने से ग्रामीणों में खुशी का माहौल है। दिनभर स्थानीय और आसपास के गांवों के ग्रामीणों व युवाओं में उत्साह देखने को मिला। नदी दौसा-अलवर वाया टहला स्टेट हाईवे के पास होने के कारण नाभावाला समेत आसपास के गांवों के लोग, निजी वाहन से गुजरने वाले राहगीर और भानगढ़ जैसी जगहों के सैलानी भी नदी में नहाने और तैरने का लुत्फ उठाते हैं। अल सुबह से ही पानी में लोगों की भीड़ रहती है।