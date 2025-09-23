बस्सी प्रधान को सांप ने डसा, एसएमएस अस्पताल के आईसीयू में भर्ती

बस्सी (जयपुर)। पंचायत समिति बस्सी प्रधान इंदिरा देवी शर्मा मंगलवार सुबह गांव खोखावाला स्थित मकान में जहरीले सर्प के दंश का शिकार हो गई। घटना सुबह 10 बजे की है, जब प्रधान अनाज की टंकी के नीचे बिखरे प्याज निकाल रही थीं। तभी वहां छिपे जहरीले सर्प ने उनकी अंगुली पर दंश मार दिया। प्रधान के पति सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि दंश लगते ही उन्होंने देवरानी को इसकी जानकारी दी।