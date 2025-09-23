बस्सी प्रधान को सांप ने डसा, एसएमएस अस्पताल के आईसीयू में भर्ती

बस्सी (जयपुर)। पंचायत समिति बस्सी प्रधान इंदिरा देवी शर्मा मंगलवार सुबह गांव खोखावाला स्थित मकान में जहरीले सर्प के दंश का शिकार हो गई। घटना सुबह 10 बजे की है, जब प्रधान अनाज की टंकी के नीचे बिखरे प्याज निकाल रही थीं। तभी वहां छिपे जहरीले सर्प ने उनकी अंगुली पर दंश मार दिया। प्रधान के पति सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि दंश लगते ही उन्होंने देवरानी को इसकी जानकारी दी।
घरवाले तुरंत पहुंचे और बिना समय गवाए पुत्र ने कार से उन्हें एसएमएस अस्पताल जयपुर पहुंचाया। सुबह करीब सवा दस बजे इमरजेंसी में भर्ती कराया गया, जहां इलाज शुरू हुआ। एक घंटे बाद प्रधान अचेत हो गई, जिसके बाद उन्हें आईसीयू में भर्ती करना पड़ा। दोपहर करीब तीन बजे होश आया, लेकिन शाम तक हालत गंभीर बनी रही।
प्रधान पति ने बताया कि सर्प का आकार काफी बड़ा था। दंश के समय प्रधान ने उसका मुंह बाहर निकलते देखा। घर में मौजूद अन्य सदस्य भय के कारण कमरे में नहीं घुसे। परिवारजन सीधे अस्पताल ले गए और झाड़-फूंक में समय नहीं गंवाया। हालांकि ट्रैफिक अधिक होने से अस्पताल पहुंचने में थोड़ी देरी हुई। वर्तमान में प्रधान का इलाज एसएमएस अस्पताल के आईसीयू में चल रहा है।