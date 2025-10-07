Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बस्सी

अच्छी बारिश के बावजूद छीतोली बांध रीता

वर्ष 1965 में निर्मित इस बांध की भराव क्षमता 22.06 फीट और चौड़ाई 861 घनमीटर है। वर्ष 1985 तक इसमें नियमित रूप से पानी की आवक होती थी, जिससे जयसिंहपुरा, सुरजपुरा, बहादुरपुरा, भगतपुरा, ठीकरिया सहित कई गांवों को सिंचाई सुविधा मिलती थी।

2 min read

बस्सी

image

Vinod Sharma

Oct 07, 2025

Chhitoli Dam

पानी की आवक के अभाव में बदहाल छीतोली बांध की (मोरी) गेट।

विराटनगर उपखंड के दर्जनभर गांवों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने वाला छीतोली बांध इस बार भी रीता पड़ा है। वर्ष 1965 में निर्मित इस बांध की भराव क्षमता 22.06 फीट और चौड़ाई 861 घनमीटर है। वर्ष 1985 तक इसमें नियमित रूप से पानी की आवक होती थी, जिससे जयसिंहपुरा, सुरजपुरा, बहादुरपुरा, भगतपुरा, ठीकरिया सहित कई गांवों को सिंचाई सुविधा मिलती थी। लेकिन अब यह बांध खुद पानी को तरस रहा है। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार इस बार अच्छी बारिश हुई है, फिर भी बांध में पानी नहीं पहुंच पाया। इसका मुख्य कारण बहाव क्षेत्र में अतिक्रमण, मिट्टी भराव, छोटे-बड़े ऐनीकट और बादशाहपुरा के आसपास अवैध बजरी खनन है, जिससे पानी के प्राकृतिक रास्ते बाधित हो गए हैं।

बारिश का पानी बांध तक नहीं पहुंचा
बांध में पानी की आवक कुहाड़ा और विराटनगर परिक्षेत्र की पहाड़ियों से होती थी, लेकिन अब रास्ते उबड़-खाबड़ हो गए हैं। भराव क्षेत्र में 1000 बीघा से अधिक जमीन पर अवैध रूप से फसलें बोई जा रही हैं, जिससे बारिश का पानी बांध तक नहीं पहुंच पाता। दिसंबर 2015 में प्रशासन ने 1200 बीघा जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया था, लेकिन कुछ समय बाद फिर से अतिक्रमण शुरू हो गया। बांध से जुड़ी नहरें भी अब अनउपयोगी हो चुकी हैं और कई स्थानों पर क्षतिग्रस्त हैं, जिससे किसानों को कोई लाभ नहीं मिल रहा। अन्य बांधों की स्थिति भी चिंताजनक है। वर्ष 1993 में निर्मित बहडोदा बांध (भराव क्षमता 17 फीट) और धूलकोट बांध (भराव क्षमता 11.04 फीट) भी पानी की आवक के इंतजार में सूखे पड़े हैं।

इनकी जुबानी…
-छीतोली के खरबूजी निवासी रामकरण गुर्जर ने बताया कि पहले कुहाडी और विराटनगर की आसपास की पहाडियों से बाध में पानी पहुंचता था। लेकिन अवैध बजरी खनन बाध में पानी की आवक प्रभावित रही है।
-स्थानीय पीर की गुणी की ढाणी निवासी बाबूलाल बलाई ने बताया कि छीतोली बाध से अण्डर ग्राउण्ड और पक्की नहर भी बनी हुई है। जिम्मेदार प्रशासन बांध पेटे को अतिक्रमण मुक्त कराए।
-छीतोली तालुकाबास निवासी सुण्डाराम गुर्जर ने बताया कि बादशाहपुरा के पास बांध के बहाव क्षेत्र में लोग अवैध खनन कर रहे हैं। इस पर रोक जरूरी है। इसके लिए सिंचाई विभाग को राजस्व विभाग से समन्वय बनाकर बांध के भराव क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने की पहल करनी चाहिए।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

07 Oct 2025 11:10 pm

Hindi News / Rajasthan / Bassi / अच्छी बारिश के बावजूद छीतोली बांध रीता

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

बस्सी

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान: 18 साल बाद इस नदी में आया पानी, ग्रामीणों में खुशी का माहौल

बस्सी

वर्ष 1971 में बना बांध मानसून में भी रहा प्यासा, अतिक्रमण ने डुबो दी उम्मीदें

जमदेही बांध
बस्सी

बाजरे की बम्पर पैदावार के बाद भी कृषि मंडी में आवक कम, पल्लेदारों की रोजी-रोटी पर संकट

krishi mandi
बस्सी

Mandi News: बाजरे की बम्पर पैदावार होने के बावजूद मण्डी में आवक कम, जानिए ​किस भाव पर बिक रहा

bajra rate today
बस्सी

Rajasthan Rain: दक्षिणी-पश्चिमी विछोभ सक्रिय, राजस्थान में 5 दिन बारिश होने की प्रबल संभावना, क्या बोले किसान

Rajasthan Rain alert
बस्सी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.