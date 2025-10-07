अच्छी बारिश के बावजूद छीतोली बांध रीता

बारिश का पानी बांध तक नहीं पहुंचा

बांध में पानी की आवक कुहाड़ा और विराटनगर परिक्षेत्र की पहाड़ियों से होती थी, लेकिन अब रास्ते उबड़-खाबड़ हो गए हैं। भराव क्षेत्र में 1000 बीघा से अधिक जमीन पर अवैध रूप से फसलें बोई जा रही हैं, जिससे बारिश का पानी बांध तक नहीं पहुंच पाता। दिसंबर 2015 में प्रशासन ने 1200 बीघा जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया था, लेकिन कुछ समय बाद फिर से अतिक्रमण शुरू हो गया। बांध से जुड़ी नहरें भी अब अनउपयोगी हो चुकी हैं और कई स्थानों पर क्षतिग्रस्त हैं, जिससे किसानों को कोई लाभ नहीं मिल रहा। अन्य बांधों की स्थिति भी चिंताजनक है। वर्ष 1993 में निर्मित बहडोदा बांध (भराव क्षमता 17 फीट) और धूलकोट बांध (भराव क्षमता 11.04 फीट) भी पानी की आवक के इंतजार में सूखे पड़े हैं।