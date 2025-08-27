Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बस्सी

बारिश में बढ़े फॉल्ट: 6 करोड़ की लागत से बने नए GSS भी साबित हो रहे नाकाम

करोड़ों का खेल: निर्बाध बिजली आपूर्ति के दावे फेल, बारिश में बार-बार आ रहा फॉल्ट: विद्युत कटौती से हजारों उपभोक्ता आहत

बस्सी

Vinod Sharma

Aug 27, 2025

ElectricityFault
चौमूं के वीर हनुमान मार्ग पर बना जीएसएस।

चौमूं में निर्बाध बिजली आपूर्ति के उद्देश्य से करीब 2 साल पहले 6 करोड़ रुपए की लागत से 2 नए ग्रिड सबस्टेशन (GSS) तैयार किए थे। इसके साथ ही आरडीएसएस योजना के तहत 23 नए ट्रांसफार्मर भी लगाए गए थे, लेकिन बारिश का मौसम आते ही शहर के कई इलाकों में बार-बार फॉल्ट की समस्या सामने आने लगी है, जिससे हजारों उपभोक्ता घंटों तक बिजली के इंतजार में रहते हैं। जानकारी अनुसार शहर में चार प्रमुख GSS हैं… वीर हनुमान मार्ग, भोजलवा रोड, खादी बाग और रेनवाल रोड स्थित पीपाड़ी जीएसएस। इनमें से वीर हनुमान मार्ग और भोजलवा रोड के GSS हाल ही में बनाए गए थे, ताकि लोड और फॉल्ट की समस्याओं से राहत मिल सके, लेकिन जमीनी हालात कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं।

बारिश में बिजली बॉक्स में भरा पानी
विभागीय अधिकारियों का कहना है कि बारिश के दौरान बिजली बॉक्स में पानी भरने जैसी वजहों से बार-बार फॉल्ट हो रहे हैं। 20 अगस्त को जयपुर रोड पर भूमिगत लाइन में फॉल्ट के कारण 12 घंटे तक बिजली आपूर्ति ठप रही थी। अगले ही दिन गणगौरी पार्क क्षेत्र में 3 घंटे बिजली बंद रही। स्थानीय लोगों का कहना है कि मेंटेनेंस और विकास पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, इसके बावजूद समस्याएं जस की तस हैं। कई उपभोक्ताओं ने विद्युत निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए जवाबदेही तय करने की मांग की है।

23 फीडरों पर एक जेईएन
शहर में इन 22 हजार उपभोक्ताओं के घरों में बिजली आपूर्ति के लिए निगम ने 23 फीडर संचालित कर रखे हैं। इनमें फॉल्ट, नए कनेक्शन सहित अन्य कार्यों की निगरानी निर्बाध बिजली आपूर्ति आदि को लेकर शहर में महज एक जेईएन है। इसके अलावा एफआरटी भी एक ही है। इससे तत्काल फॉल्ट समस्या से निजात पाना भी मुश्किल हो रहा है। हालांकि शहर में जेईएन का एक ही पद है, लेकिन लोगों ने जेईएन का एक और पद बढ़ाने की मांग की है।

आउटडोर बॉक्स हो रहे खराब
सूत्रों की मानें तो भूमिगत लाइनों में फॉल्ट आने की सबसे बड़ी समस्या आउटडोर बॉक्स के खराब होन से आ रही है। बारिश से बॉक्स में पानी घुस रहा और फॉल्ट आ जाता है। इधर, भूमिगत लाइन में फॉल्ट आसानी से मिल भी नहीं पाता है। इसे तलाशने को लेकर जयपुर से फॉल्ट लोकेटर मशीन बुलाई पड़ती है। जयपुर से मशीन के पहुंचने और तलाशने में घंटों तक संबंधित क्षेत्र में बिजली गुल रहती है। हालांकि हाल ही में फॉल्ट एवं लोड की समस्या को देखते हुए शहर में विभिन्न स्थानों पर आरडीएसएस योजना के तहत 30 नए ट्रांसफार्मर भी लगाए हैं।

इनका कहना है…
लोड की समस्या तो कम है। बारिश में बॉक्स वगैरह में पानी भरने से फॉल्ट की समस्या आती है। फिर भी समस्या निजात पाने का प्रयास जारी है।
-जीएल गुप्ता, अधिशासी अभियंता, खंड, चौमूं

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

27 Aug 2025 04:40 pm

Hindi News / Rajasthan / Bassi / बारिश में बढ़े फॉल्ट: 6 करोड़ की लागत से बने नए GSS भी साबित हो रहे नाकाम

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.