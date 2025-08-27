बारिश में बढ़े फॉल्ट: 6 करोड़ की लागत से बने नए GSS भी साबित हो रहे नाकाम

चौमूं में निर्बाध बिजली आपूर्ति के उद्देश्य से करीब 2 साल पहले 6 करोड़ रुपए की लागत से 2 नए ग्रिड सबस्टेशन (GSS) तैयार किए थे। इसके साथ ही आरडीएसएस योजना के तहत 23 नए ट्रांसफार्मर भी लगाए गए थे, लेकिन बारिश का मौसम आते ही शहर के कई इलाकों में बार-बार फॉल्ट की समस्या सामने आने लगी है, जिससे हजारों उपभोक्ता घंटों तक बिजली के इंतजार में रहते हैं। जानकारी अनुसार शहर में चार प्रमुख GSS हैं… वीर हनुमान मार्ग, भोजलवा रोड, खादी बाग और रेनवाल रोड स्थित पीपाड़ी जीएसएस। इनमें से वीर हनुमान मार्ग और भोजलवा रोड के GSS हाल ही में बनाए गए थे, ताकि लोड और फॉल्ट की समस्याओं से राहत मिल सके, लेकिन जमीनी हालात कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं।