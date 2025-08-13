Patrika LogoSwitch to English

पशुओं में पहली बार सामने आई बीमारी बन रही जानलेवा, पशुपालक चिंतित

पशु चिकित्सा टीम ने दौरा कर लिया स्थिति का जायजा, स्प्रे करवाया

बस्सी

Vinod Sharma

Aug 13, 2025

animal blood sucking insect
शाहपुरा के नवलपुरा में प्रभावित पशुओं का जायजा लेते पशु चिकित्सा टीम।

ग्रामीण इलाकों में इन दिनों रात के समय मवेशियों के शरीर पर खून के धब्बे नजर आने पर पशुपालक चिंतित नजर आ रहे है। एक विशेष प्रकार के कीट का प्रकोप सामने आया है जो रात के समय एक प्रकार से पशुओं का खून चूस रहा है। पशुपालकों ने पशुपालन विभाग के अधिकारियों से मवेशियों के बचाव की गुहार लगाई है।
जानकारी के अनुसार क्षेत्र के नवलपुरा ग्राम पंचायत क्षेत्र के आसपास के इलाकों में पिछले दो दिन से रात के समय मवेशियों के शरीर पर जगह-जगह खून के धब्बे से नजर आ रहे हैं। दिन में मवेशियों के शरीर पर खून नजर नहीं आता है। लेकिन सुबह मवेशियों के शरीर से खून निकलता देखकर पशुपालक परेशान हैं। पशुपालकों ने बताया कि इस प्रकार की समस्या मवेशियों में पहली बार देखने को मिल रही है। पशुपालकों ने मामले की सूचना पशुपालन विभाग के अधिकारियों को दी। पशु चिकित्सा टीम ने मौके पर पहुंचकर पशुपालकों से जानकारी ली।

नवलपुरा क्षेत्र में ज्यादा प्रकोप
पशुपालक बनवारीलाल यादव, बंशीधर, भैरूराम, सीताराम, मंगलचंद, लालचंद, मोहनलाल आदि ने बताया कि नवलपुरा पंचायत क्षेत्र की कृपाराम की ढाणी, बापूवाली ढाणी, मंगरों की ढाणी आदि में पिछले दो दिन से अचानक से रात को खुले में बंधने वाले मवेशियों के शरीर पर लाल रंग के धब्बे नजर आए। नजदीक से देखे तो खून के छींटे नजर दिखे। इस पर पशुपालक चिंतित हो गए। अनहोनी के चलते पूरी रात जागते भी रहे। गांव में दशहत का माहौल बना हुआ है। मामले की सूचना पशुपालन विभाग को दी गई। जिस पर नवलपुरा पशु चिकित्सालय के डाॅ. ओमप्रकाश गुर्जर टीम के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली। उन्होंने दवा का स्प्रे करवाकर बचाव के उपाय बताए।

साफ सफाई का विशेष रखे ध्यान
पशु चिकित्सकों ने बताया कि बारिश के मौसम में मच्छरों की कई प्रजातियां उत्पन्न हो जाती है। यह भी एक प्रकार का कीट है जो पशुओं का खून चूसता है। पशुओं को इस प्रकार के कीटों से बचाने के लिए साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पशुओं के आसपास जलभराव नहीं होने दें, पशु बाडे को साफ सुथरा रखे और कीटनाशक का स्प्रे समय समय पर करते रहें।

रात को सक्रिय रहता है कीट
मवेशियों में इस प्रकार की समस्या विशेष प्रकार के कीट के काटने की वजह से सामने आ रही है। बारिश के मौसम में कई प्रकार के कीट उत्पन्न हो जाते हैं। यह एक विशेष प्रकार का कीट है जो रात में सक्रिय हो रहा है। स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। नवलपुरा पशु चिकित्सालय की टीम को अलर्ट कर दिया है।
डाॅ.प्रहलाद सहाय रैगर, उपनिदेशक पशुपालन विभाग शाहपुरा

13 Aug 2025 04:43 pm

Hindi News / Rajasthan / Bassi / पशुओं में पहली बार सामने आई बीमारी बन रही जानलेवा, पशुपालक चिंतित

