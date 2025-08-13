पशुओं में पहली बार सामने आई बीमारी बन रही जानलेवा, पशुपालक चिंतित

ग्रामीण इलाकों में इन दिनों रात के समय मवेशियों के शरीर पर खून के धब्बे नजर आने पर पशुपालक चिंतित नजर आ रहे है। एक विशेष प्रकार के कीट का प्रकोप सामने आया है जो रात के समय एक प्रकार से पशुओं का खून चूस रहा है। पशुपालकों ने पशुपालन विभाग के अधिकारियों से मवेशियों के बचाव की गुहार लगाई है।

जानकारी के अनुसार क्षेत्र के नवलपुरा ग्राम पंचायत क्षेत्र के आसपास के इलाकों में पिछले दो दिन से रात के समय मवेशियों के शरीर पर जगह-जगह खून के धब्बे से नजर आ रहे हैं। दिन में मवेशियों के शरीर पर खून नजर नहीं आता है। लेकिन सुबह मवेशियों के शरीर से खून निकलता देखकर पशुपालक परेशान हैं। पशुपालकों ने बताया कि इस प्रकार की समस्या मवेशियों में पहली बार देखने को मिल रही है। पशुपालकों ने मामले की सूचना पशुपालन विभाग के अधिकारियों को दी। पशु चिकित्सा टीम ने मौके पर पहुंचकर पशुपालकों से जानकारी ली।