Mandi News: बम्पर आवक से फुल हुई मण्डी, माल रखने तक की जगह नहीं बची, 2 दिन बंद रहेगी

अब शनिवार को ही पुनः कारोबार शुरू होगा। मण्डी से जुड़े व्यापारी विनय डंगायच ने बताया कि बुधवार को जौ की सबसे अधिक आवक दर्ज की गई, जो करीब 10 हजार बोरी तक पहुंच गई। इसके अलावा सरसों और चने की लगभग 3-3 हजार बोरी तथा गेहूं की करीब 1 हजार बोरी मण्डी में आई। इतनी भारी मात्रा में जिंस आने से मण्डी की समस्त व्यवस्थाएं चरमरा गई और परिसर पूरी तरह भर गया।