राखी पर्व को बहनें बना रही खास, नजर आएगी रिश्तों की मिठास

रक्षाबंधन पर्व के नजदीक आते ही बाजार ग्राहकों से गुलजार नजर आ रहे है। भाई-बहन का पर्व अब सिर्फ एक धागे तक सीमित नहीं रहा है, अब बहनें राखी के साथ पूजा थाली, कुमकुम, अक्षत, मिठाई और गिफ्ट भी ले रही हैं। शहर के बाजारों में इस बार रक्षाबंधन सेट का ट्रेंड छा रहा है। दुकानों में पारंपरिक राखियों के साथ-साथ पूरी तैयारी का सामान एक ही पैक में मिल रहा है। हालांकि पिछले साल पानी का नारियल 20 से 25 रुपए प्रति नग और गिट 140-160 किलोग्राम था। इस बार पानी का नारियल 30 से 40 प्रति नग और गिट 340 से 350 किलोग्राम है। ग्राहकों का कहना है कि बाजार में उत्साह से खरीदारी कर रहे है, हालांकि राखियों, मिठाई, पतासे वगैरह में पिछले साल की तुलना में खास वृद्धि नहीं है। व्यापारी कैलाश बजाज सहित कई व्यापारियों की माने तो दक्षिण भारत के प्रमुख नारियल उत्पादन राज्यों कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में इस साल नारियल की पैदावार प्रभावित हुई है। इसका असर नारियल से जड़े उत्पादों पर पड़ा है। हालांकि फिर भी ग्राहक उत्साह से खरीदारी कर रहे है।