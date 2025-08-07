राखी पर्व को बहनें बना रही खास, नजर आएगी रिश्तों की मिठास

रक्षाबंधन पर्व के नजदीक आते ही बाजार ग्राहकों से गुलजार नजर आ रहे है। भाई-बहन का पर्व अब सिर्फ एक धागे तक सीमित नहीं रहा है, अब बहनें राखी के साथ पूजा थाली, कुमकुम, अक्षत, मिठाई और गिफ्ट भी ले रही हैं। शहर के बाजारों में इस बार रक्षाबंधन सेट का ट्रेंड छा रहा है। दुकानों में पारंपरिक राखियों के साथ-साथ पूरी तैयारी का सामान एक ही पैक में मिल रहा है। हालांकि पिछले साल पानी का नारियल 20 से 25 रुपए प्रति नग और गिट 140-160 किलोग्राम था। इस बार पानी का नारियल 30 से 40 प्रति नग और गिट 340 से 350 किलोग्राम है। ग्राहकों का कहना है कि बाजार में उत्साह से खरीदारी कर रहे है, हालांकि राखियों, मिठाई, पतासे वगैरह में पिछले साल की तुलना में खास वृद्धि नहीं है। व्यापारी कैलाश बजाज सहित कई व्यापारियों की माने तो दक्षिण भारत के प्रमुख नारियल उत्पादन राज्यों कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में इस साल नारियल की पैदावार प्रभावित हुई है। इसका असर नारियल से जड़े उत्पादों पर पड़ा है। हालांकि फिर भी ग्राहक उत्साह से खरीदारी कर रहे है।
महंगी राखियों पर जोर
राखी कारोबारी कृष्णकुमार चौधरी ने बताया कि बाजार में 2 रुपए से लेकर 400 रुपए तक राखियां है। ग्राहक इस बार सस्ती राखी कम और महंगी राखी अधिक रखने पर जोर दे रहे है। पिछले साल से महंगी राखी 25 फीसदी से अधिक बिक रही है। परकोटे व परकोटे से बाहर के बाजार में करीब 250 से अधिक छोटी-बड़ी दुकानें है। बीते साल के मुकाबले 25 फीसदी अधिक व्यापार होने की उम्मीद है।
लाइटिंग व कार्टून बनी पसंद
बाजार में बच्चों के लिए खास लाइटिंग, कार्टून करेक्टर, बुलडोजर राखी, डोरेमॉन, स्पाइडर मैन राखियां है। चौपड़ स्थित दुकानदार लक्की कुमार ने बताया कि महिलाएं मोतीनुमा, कोलकाता की चंदन और रुद्राक्ष राखी, हैंड पेंटिंग वाली, कड़ा व चूड़ा राखी के अलावा मोती वर्क वाली राखियां खूब पसंद कर रही है।
उत्साह से कर रहे खरीदारी
चौमूं शहर निवासी ज्योति सैनी ने बताया कि भाई की कलाई पर राखी बांधने को लेकर उत्साह है। भले ही गिट वगैरह में महंगाई हो, लेकिन फिर भी वह उत्साह से खरीदारी कर रही है। चौमूं शहर निवासी हंसा देवी ने बताया कि बाजार में इस बार कई नई डिजाइन की राखियां है। उसे मोती वर्क, चंदन आदि तरह की राखी पसंद है। बाजार में इस बार पूजा थाली का पैक सामान भी आया है।
फैक्ट फाइल…..
-छोटी-बड़ी राखियों की दुकानें: 250
-कारोबार की उम्मीद: सवा 3 करोड़
-नारियल व पतासा की दुकान: 200
-कारोबार की उम्मीद: 2 करोड़
-छोटी बड़ी मिठाई की दुकानें: 60
-कारोबार की उम्मीद: सवा 2 करोड़