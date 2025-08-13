विद्यार्थियों को परोसे जाएंगे श्रीअन्न से बने पौष्टिक व पारंपरिक व्यंजन

प्रदेशभर के सरकारी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में इस बार श्रीकृष्ण जन्माष्टमी से पहले बच्चों के स्वाद में भी ‘कृष्ण रस’ घुलने वाला है। प्रधानमंत्री पोषण योजना के तहत 16 अगस्त तक चलने वाले ‘श्रीकृष्ण भोग सप्ताह’ में विद्यार्थियों को श्रीअन्न से बने पौष्टिक व पारंपरिक व्यंजन परोसे जाएंगे। इसी कड़ी में गोविंदगढ़ ब्लॉक की बात की जाए तो बीते दो दिन में तकरीबन 30 विद्यालयों में कक्षा 1 से 8वीं तक के नामांकित विद्यार्थियों को श्रीअन्न से बने व्यंजन खिलाया गया है। इस विशेष आयोजन का उद्देश्य विद्यार्थियों को पौष्टिक, स्वच्छ और विविधतापूर्ण भोजन उपलब्ध कराना है। साथ ही श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्व के सांस्कृतिक माहौल में बच्चों की भागीदारी को बढ़ाना है।