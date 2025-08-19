ग्रामीणों को फिर मिलेगी नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा, फिर दौड़ेगी मोबाइल मेडिकल यूनिट

रोजाना 80 से 100 मरीजों को सुविधा मिलती थी

यह वैन सामान्य बीमारियों की जांच, दवा वितरण, स्वास्थ्य शिक्षा और जागरूकता अभियान में अहम भूमिका निभाती है। इसमें तैनात चिकित्सा कर्मी खून, पेशाब व मलेरिया जैसी जांचें कर मरीजों को उपचार देते हैं। वैन के जरिए रोजाना 80 से 100 मरीजों को चिकित्सा सुविधा मिलती थी। पहले एमएमयू का संचालन एनजीओ के माध्यम से किया जाता है। लेकिन टेंडर प्रक्रिया बाधित होने से एनजीओ की नियुक्ति नहीं हो सकी थी, जिससे सेवा बंद हो गई थी। राजस्थान पत्रिका ने समस्या को उजागर किया था। इसके बाद विभाग हरकत में आया और वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर एमआरएस बजट से इसका संचालन शुरू करने के आदेश जारी किए हैं।