बस्ती में दो रसगुल्ला खा लेने पर बच्चे को डीजल डालकर जलाया, हालत गंभीर, अस्पताल में भर्ती

बस्ती : बस्ती जिले के छावनी थाना क्षेत्र के मलौली गोसाई गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। शादी के भोज में दो रसगुल्ला खा लेने पर नाराज कैटरिंग ठेकेदार ने 11 साल के बच्चे अमर उर्फ चमन को डीजल छिड़ककर जला दिया। बच्चा चेहरे से लेकर कमर तक बुरी तरह झुलस गया। उसकी चीख सुनकर आसपास के लोग दौड़े और आग बुझाई, लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका था।