होटल में चल रहा था गंदा खेल, आपत्तिजनक हालत में मिले युवक-युवतियां, ग्राम प्रधान-पशु चिकित्सक समेत 6 गिरफ्तार

बस्ती : उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में एक होटल में सैक्स रैकेट चल रहा था। हर्रैया थाना क्षेत्र के बड़हरखुर्द गांव में बने जीसी पैलेस होटल पर सोमवार शाम को पुलिस का छापा पड़ा, तो वहां का नजारा देखकर लोग हैरान हो गए। यहां कमरों में युवक-युवतियां आपत्तिजनक हालात में मिले। होटल मालिक, जो खुद एक ग्राम प्रधान है, से लेकर एक पशु चिकित्सक तक कुल 6 लोग हिरासत में लिए गए। पुलिस ने मौके से 6 मोबाइल फोन, 2050 रुपये नकदी और आपत्तिजनक सामान भी बरामद किया। छापेमारी के दौरान 6 लड़कियों को सुरक्षित उनके परिजनों के हवाले कर दिया गया।