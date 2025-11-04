होटल में चल रहा था गंदा खेल, आपत्तिजनक हालत में मिले युवक-युवतियां, ग्राम प्रधान-पशु चिकित्सक समेत 6 गिरफ्तार

होटल से 6 लोगों को किया गिरफ्तार, PC- X
बस्ती : उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में एक होटल में सैक्स रैकेट चल रहा था। हर्रैया थाना क्षेत्र के बड़हरखुर्द गांव में बने जीसी पैलेस होटल पर सोमवार शाम को पुलिस का छापा पड़ा, तो वहां का नजारा देखकर लोग हैरान हो गए। यहां कमरों में युवक-युवतियां आपत्तिजनक हालात में मिले। होटल मालिक, जो खुद एक ग्राम प्रधान है, से लेकर एक पशु चिकित्सक तक कुल 6 लोग हिरासत में लिए गए। पुलिस ने मौके से 6 मोबाइल फोन, 2050 रुपये नकदी और आपत्तिजनक सामान भी बरामद किया। छापेमारी के दौरान 6 लड़कियों को सुरक्षित उनके परिजनों के हवाले कर दिया गया।
इलाके में जीसी पैलेस होटल के बारे में अनैतिक गतिविधियों की शिकायतें लंबे वक्त से आ रही थीं। हर्रैया क्षेत्राधिकारी संजय सिंह के नेतृत्व में थाना प्रभारी निरीक्षक की टीम ने सोमवार शाम को अचानक दबिश दी। तलाशी के दौरान होटल के मालिक हरिश्चंद्र वर्मा को मौके से दबोच लिया गया। हरिश्चंद्र छावनी थाना क्षेत्र के मुड़बरा गांव के ग्राम प्रधान हैं। पूछताछ में उन्होंने कबूल किया कि होटल उनकी ही मिल्कियत है और यहीं पर यह गंदा खेल चल रहा था।
होटल में मिले युवक-युवतियां गोंडा, गोरखपुर और बस्ती के लोग शामिल थे। एक कमरे में तो एक पशु चिकित्सक भी मिला। बताया जा रहा है कि वह ग्राहक बनकर आया था। हरिश्चंद्र वर्मा बाहर से युवतियों को बुलाकर ग्राहकों को 200 से 500 रुपये में सौंपता था।
सीओ संजय सिंह ने बताया कि छापे में 6 मोबाइल फोन, 2050 रुपये की नकदी और आपत्तिजनक सामग्री जब्त की गई। सभी गिरफ्तारों के साथ 6 लड़कियां भी पकड़ी गईं, जिन्हें बिना देर किए उनके परिजनों को सौंप दिया गया। सिंह ने कहा, 'यह सैक्स रैकेट लंबे समय से चल रहा था।' पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम के साथ-साथ अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है।
