लव मैरिज का खौफनाक अंत, शादी के दसवें दिन सिपाही पति ने चाकू से गोदकर कर दी निर्मम हत्या

बस्ती जिले में गामा निषाद सिपाही के पद पर तैनात था। 2 अगस्त 2025 को उसने अपनी प्रेमिका से लव मैरिज किया था। जब वह उसके घर पहुंची उसी दिन से दोनों में विवाद शुरू हो गया। शादी के महज 10 दिन ही बीते थे। दुल्हन के हाथों में मेहंदी का रंग भी फीका नहीं पड़ा था। इससे पहले गामा ने चाकू से ताबड़तोड़ वार कर उसे हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। बताया जाता है कि पारिवारिक झगड़े और आपसी तनाव के कारण उनका रिश्ता बिगड़ता चला गया। गामा को अपनी पत्नी के चरित्र पर शक भी था। जिससे दोनों के बीच तनाव बढ़ गया। इसके बाद 11 अगस्त, देर रात को दोनों के बीच किराए के घर में फिर से तीखी बहस हुई। जिसके बाद गुस्से में आकर गामा ने अपनी नई नवेली पत्नी को चाकू से वार किया। जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।