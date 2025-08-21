Patrika LogoSwitch to English

बस्ती

UP में हाईवे किनारे किराए के मकान से चल रहा था देह व्यापार, छापेमारी के दौरान वहां का नजारा देख सन्न रह गई पुलिस

UP के बस्ती जिले में पुलिस ने हाईवे किनारे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया। मकान से आपत्तिजनक सामग्री मिली है। पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

बस्ती

Mahendra Tiwari

Aug 21, 2025

Basti news
पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस फोटो सोर्स पुलिस ट्यूटर अकाउंट

उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में पुलिस ने हाईवे किनारे किराए के मकान से देह व्यापार का धंधा पकड़ा है। मुखबिर से मिली गुप्त सूचना पर हरैया पुलिस टीम ने जब छापेमारी की तो दो युवक-युवती आपत्तिजनक हालत में मिले। मौके से पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

बस्ती जिले के हरैया थाना क्षेत्र के मह घाट चौराहे के पास का है। यहां राष्ट्रीय राजमार्ग किनारे बने मकान को किराए पर लेकर लंबे समय से देह व्यापार का कारोबार चलाया जा रहा था। मकान मालिक को भी इस बात की भनक नहीं थी कि उसके घर में ऐसा अवैध धंधा संचालित हो रहा है। छापेमारी की खबर फैलते ही इलाके में हड़कंप मच गया।

60-70 हजार रुपये प्रतिमाह होती थी इनकम, कमरे से आपत्तिजनक सामग्री बनावट

पुलिस जांच में सामने आया कि मकान 20 हजार रुपये महीने के किराए पर लिया गया था। संचालक राहुल यादव, जो वाल्टरगंज थाना क्षेत्र का रहने वाला है। उसने पुलिस की पूछताछ में बताया कि बाहर से युवतियों को बुलाकर ग्राहकों को उपलब्ध कराया जाता था। इसके बदले प्रति ग्राहक 200 से 2000 रुपये तक वसूले जाते थे। इस तरह महीने में 60 से 70 हजार रुपये तक की कमाई हो जाती थी।
छापेमारी के दौरान पुलिस ने कमरे से आपत्तिजनक सामग्री और मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। गिरफ्तार आरोपियों में गोंडा जिले के छपिया थाना क्षेत्र निवासी मुकेश शर्मा और बहराइच के नवाबगंज निवासी मिथुन गौतम भी शामिल हैं।

सीओ बोले- अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम के तहत की जा रही कार्रवाई

सीओ हरैया संजय सिंह ने बताया कि तीनों आरोपियों के खिलाफ अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद पूरे इलाके में चर्चा है। लोग हैरान हैं। कि हाईवे किनारे इतना बड़ा धंधा कैसे चल रहा था।

