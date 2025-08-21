UP में हाईवे किनारे किराए के मकान से चल रहा था देह व्यापार, छापेमारी के दौरान वहां का नजारा देख सन्न रह गई पुलिस

पुलिस जांच में सामने आया कि मकान 20 हजार रुपये महीने के किराए पर लिया गया था। संचालक राहुल यादव, जो वाल्टरगंज थाना क्षेत्र का रहने वाला है। उसने पुलिस की पूछताछ में बताया कि बाहर से युवतियों को बुलाकर ग्राहकों को उपलब्ध कराया जाता था। इसके बदले प्रति ग्राहक 200 से 2000 रुपये तक वसूले जाते थे। इस तरह महीने में 60 से 70 हजार रुपये तक की कमाई हो जाती थी।

छापेमारी के दौरान पुलिस ने कमरे से आपत्तिजनक सामग्री और मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। गिरफ्तार आरोपियों में गोंडा जिले के छपिया थाना क्षेत्र निवासी मुकेश शर्मा और बहराइच के नवाबगंज निवासी मिथुन गौतम भी शामिल हैं।