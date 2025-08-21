UP में हाईवे किनारे किराए के मकान से चल रहा था देह व्यापार, छापेमारी के दौरान वहां का नजारा देख सन्न रह गई पुलिस

उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में पुलिस ने हाईवे किनारे किराए के मकान से देह व्यापार का धंधा पकड़ा है। मुखबिर से मिली गुप्त सूचना पर हरैया पुलिस टीम ने जब छापेमारी की तो दो युवक-युवती आपत्तिजनक हालत में मिले। मौके से पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
बस्ती जिले के हरैया थाना क्षेत्र के मह घाट चौराहे के पास का है। यहां राष्ट्रीय राजमार्ग किनारे बने मकान को किराए पर लेकर लंबे समय से देह व्यापार का कारोबार चलाया जा रहा था। मकान मालिक को भी इस बात की भनक नहीं थी कि उसके घर में ऐसा अवैध धंधा संचालित हो रहा है। छापेमारी की खबर फैलते ही इलाके में हड़कंप मच गया।
पुलिस जांच में सामने आया कि मकान 20 हजार रुपये महीने के किराए पर लिया गया था। संचालक राहुल यादव, जो वाल्टरगंज थाना क्षेत्र का रहने वाला है। उसने पुलिस की पूछताछ में बताया कि बाहर से युवतियों को बुलाकर ग्राहकों को उपलब्ध कराया जाता था। इसके बदले प्रति ग्राहक 200 से 2000 रुपये तक वसूले जाते थे। इस तरह महीने में 60 से 70 हजार रुपये तक की कमाई हो जाती थी।
छापेमारी के दौरान पुलिस ने कमरे से आपत्तिजनक सामग्री और मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। गिरफ्तार आरोपियों में गोंडा जिले के छपिया थाना क्षेत्र निवासी मुकेश शर्मा और बहराइच के नवाबगंज निवासी मिथुन गौतम भी शामिल हैं।
सीओ हरैया संजय सिंह ने बताया कि तीनों आरोपियों के खिलाफ अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद पूरे इलाके में चर्चा है। लोग हैरान हैं। कि हाईवे किनारे इतना बड़ा धंधा कैसे चल रहा था।